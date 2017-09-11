В ЗКО значительно подорожал бензин

В управлении энергетики называют две причины этому подорожанию: во-первых, резко подорожал российский рубль, во-вторых – закрылся на плановый ремонт Атырауский нефтеперерабатывающий завод.

— До 70% бензина, который ввозится в ЗКО, российского производства, — объясняет руководитель областного управления энергетики и ЖКХ Беймбет Мусин. – Пошёл в рост рубль, владельцы АЗС, кто возит бензин из России, подняли цену на ГСМ на своих станциях. Оставшиеся 30% от необходимого объёма бензина нам поставляет Атырауский НПЗ. Сейчас они закрылись на плановый ремонт, который продлится предположительно до 19 сентября. Их бензин стоил бы чуть дешевле, но его пока нет.

На данный момент, по словам Мусина, самая дешёвая цена на бензин ходовой марки АИ-92 зафиксирована на заправках «Москвичи» — это 132 тенге за 1 литр и «Конденсат» — 135 тенге.

— Самый дорогой бензин марки АЗС продаётся на АЗС «Гелиос» и «КазМунайГаз» — по 145 тенге, — отмечает Беимбет Мусин. – На мелких заправках, таких как «Орал Терминал», Азов», «Нефтэк», «Жан Ойл» средняя цена на бензин составляет 136 тенге за литр.

Какие прогнозы относительно цен на бензин в управлении энергетики и ЖКХ?

— Прогнозировать что-то трудно, сейчас цену на бензин официально государство не регулирует, — говорит Беимбет Мусин. – Возможно, большая часть АЗС, кто ещё держит цены, реализуют остатки своего бензина по старым расценкам, а новые партии бензина из России будут продавать уже дороже.

Кстати, по ЗКО функционируют 123 АЗС, из них 71 – в районах области и 52 – в городе Уральске.

Ранее можно было увидеть, что в Уральске резко подорожал российский рубль.

Людмила КАЛАШНИКОВА