Возле центрального рынка разбросаны мусор и гниющие овощи-фрукты! (ФОТО)

Пользователь: Askar Jan

Возле центрального рынка по ул.Фрунзе (пересечение ул. Кердери и ул.Ахмерова) разбросаны мусор и гниющие овощи-фрукты! Невозможно пройти там, особенно, когда поднимается ветер в лицо, летят пыль, грязные пакеты, бумага и т.п.

В общем, по периметру в частном секторе, где центральный рынок, расположились торговые точки, и возле них — скопление множества людей и машин, от деятельности которых, по любому, будут мусор и отходы.

В связи с этим, я написал в блог акиму, чтобы ЖКХ и ТОО «Таза кала сервис» отработали на данном участке и очистили его. Буду ждать обратной реакции от них.

Видно, что там нет дворника, и данный антисанитарийный участок нужно срочно очистить! Ведь центр города, ё-маё!