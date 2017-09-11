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Опубликовано: Пн, Сен 11th, 2017
12 Народные новости

Возле центрального рынка разбросаны мусор и гниющие овощи-фрукты! (ФОТО)

Пользователь: Askar Jan

Возле центрального рынка по ул.Фрунзе (пересечение ул. Кердери и ул.Ахмерова) разбросаны мусор и гниющие овощи-фрукты! Невозможно пройти там, особенно, когда поднимается ветер в лицо, летят пыль, грязные пакеты, бумага и т.п.
В общем, по периметру в частном секторе, где центральный рынок, расположились торговые точки, и возле них — скопление множества людей и машин, от деятельности которых, по любому, будут мусор и отходы.
В связи с этим, я написал в блог акиму, чтобы ЖКХ и ТОО «Таза кала сервис» отработали на данном участке и очистили его. Буду ждать обратной реакции от них.
Видно, что там нет дворника, и данный антисанитарийный участок нужно срочно очистить! Ведь центр города, ё-маё!

 

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