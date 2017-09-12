Местная полиция занесет каждого жителя в свой журнал учета населения

Оперативно-профилактическое мероприятие «Участок» начнется 10 сентября и продлится до начала декабря.

Участковые местной полицейской службы (МПС) будут обходить каждый дом и каждую квартиру, и занесут сведения о каждом жителе в журналы учета лиц, проживающих на административном участке, — сообщает пресс-служба МПС ДВД.

Перед полицейскими поставлена задача: выявлять квартиры, помещения и дома, сдаваемые в аренду, иностранцев, нарушивших правила пребывания в стране, собирать информацию о лицах с противоправной направленностью.