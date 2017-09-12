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Опубликовано: Вт, Сен 12th, 2017
0 ЗКО / Картина дня

Погода в Уральске и Аксае: Тепло возвращется

Циклон, вызывавший дожди на северной половине Казахстана, быстро смещается на юг Западной Сибири. На смену ему с районов Южного Урала перемещается антициклон, с которым ожидается прекращение осадков и похолодание, — сообщает АО «Казгидромет».

В Западно-Казахстанской области в ближайшие три дня будет ясная погода, воздух заметно прогреется.

В Уральске и Аксае в четверг возможен дождь.  Днем температура воздуха будет от + 20 до 24 градусов тепла, ночью снижение до — 8, в среду на четверг  повысится до минус 18.

Ветер умеренный, 4 — 7 метров в сек.

 

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