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Опубликовано: Вт, Сен 12th, 2017
435 ЗКО / Картина дня

«Сорочинская ярмарка» пройдёт в Уральске в эти выходные

17 сентября в городском парке культуры и отдыха пройдёт праздник украинской культуры «Сорочинская ярмарка». Начало праздника в 11 часов.


Украинское культурно-просветительское объединение «Еднання», при поддержке ассамблеи народов Казахстана, организует ежегодный праздник украинской культуры «Сорочинская ярмарка». Как сообщают организаторы праздника, в этом году программа будет разнообразной. Посетители ярмарки смогут принять участие в гуляниях, конкурсах, играх и угоститься настоящими украинскими блюдами. Также будут выступления творческих коллективов.

 

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