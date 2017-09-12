«Сорочинская ярмарка» пройдёт в Уральске в эти выходные

17 сентября в городском парке культуры и отдыха пройдёт праздник украинской культуры «Сорочинская ярмарка». Начало праздника в 11 часов.



Украинское культурно-просветительское объединение «Еднання», при поддержке ассамблеи народов Казахстана, организует ежегодный праздник украинской культуры «Сорочинская ярмарка». Как сообщают организаторы праздника, в этом году программа будет разнообразной. Посетители ярмарки смогут принять участие в гуляниях, конкурсах, играх и угоститься настоящими украинскими блюдами. Также будут выступления творческих коллективов.