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Опубликовано: Вт, Сен 12th, 2017
187 ЗКО / Картина дня

В Уральске три человека пострадали в аварии с участием пассажирского автобуса

11 сентября на пересечении проспекта Абулхаир хана и улицы С.Датова трактор врезался в автобус. Трое пассажиров автобуса обратились за медицинской помощью.

По словам очевидцев ДТП, автобус маршрута №5 пересекал перекрёсток на зелёный свет. В это время в автобус врезался трактор с прицепом.
Эту информацию подтвердили в пресс-службе ДВД ЗКО.
— За медицинской помощью обратились трое пассажиров автобуса. Им была оказана первая медицинская помощь, после их отпустили домой, — сообщили в ДВД.
По факту ДТП начато административное дело по ст. 610 ч. 2 КоАП РК – «Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества»

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