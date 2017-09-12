В Уральске три человека пострадали в аварии с участием пассажирского автобуса

11 сентября на пересечении проспекта Абулхаир хана и улицы С.Датова трактор врезался в автобус. Трое пассажиров автобуса обратились за медицинской помощью.

По словам очевидцев ДТП, автобус маршрута №5 пересекал перекрёсток на зелёный свет. В это время в автобус врезался трактор с прицепом.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе ДВД ЗКО.

— За медицинской помощью обратились трое пассажиров автобуса. Им была оказана первая медицинская помощь, после их отпустили домой, — сообщили в ДВД.

По факту ДТП начато административное дело по ст. 610 ч. 2 КоАП РК – «Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества»