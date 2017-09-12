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Опубликовано: Вт, Сен 12th, 2017
20 ЗКО / Картина дня

В Уральске запущена онлайн-система отслеживания движения автобусов

Теперь узнать о том, где едет нужный вам маршрут, можно при помощи мобильного приложения для смартфонов infobus.kz.

Из официального источника «УН» стало известно, что в 2017 году, в рамках форума Smart City-2017, между акиматом города Уральск и компанией «Бизнес Оулу» был заключён меморандум о сотрудничестве.

В городе, в рамках этого сотрудничества, внедряется система Bus report, которая подразумевает диспетчерский пункт для отслеживания движения автобусных маршрутов посредством GPS. В тестовом режиме запущен сайт infobus.kz и разработано одноименное приложение для смартфонов, при помощи которых жители города могут в онлайн-режиме отслеживать передвижение автобусов. На данном этапе системой GPS оборудованы 300 маршрутных автобусов в 6 предприятиях-перевозчиках. Планируется, что в ближайшее время система заработает полностью.
Кстати, автобусный парк пассажироперевозчиков Уральска состоит из 644 единиц техники (500 единиц техники ежедневно работают на 33 городских и пригородных маршрутах), из них 150 – автобусы большой вместимости, 229 автобусов среднего класса и 121 микроавтобус.

61% от всей пассажирской техники – старые автобусы, требующие обновления.

Людмила КАЛАШНИКОВА

 

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