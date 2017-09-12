В ЗКО начато служебное расследование по факту гибели младенца в роддоме города Аксая

Сама мама малыша считает, что халатность медперсонала Бурлинской районной больницы стала причиной смерти её сына.

Акмарал Мурзаниязова рассказала «УН», что всю беременность она находилась под наблюдением врачей областного Перинатального центра, так как это её первая беременность и она возрастная (женщине 32 года), к тому же плод ребёнка большой (4,338 килограмма).

— Но когда подошло время родов, врач нашей аксайской больницы Дуйжанова не дала мне направление в Перинатальный центр, сказала, что анализы у меня хорошие, и я смогу родить ребёнка в Аксае, — вспоминает Акмарал Мурзаниязова. – Когда 13 августа я попала в Бурлинскую районную больницу, то никакого внимания врачи мне не уделяли – я сутки промучилась со схватками. Только в 4 часа дня 14 августа врачи вспомнили обо мне, повезли в родзал, там вскрыли плодный пузырь и прооперировали.

Но, на тот момент, как сообщили врачи роженице, её ребёнок уже наглотался мекоинальных (околоплодных) вод, и его лёгкие забились этой жидкостью.

Моего сына забрали в реанимацию в тяжёлом состоянии, — плачет Акмарал. – Врач из Уральска, который приехал его спасти, был возмущён: почему мне вовремя не сделали кесарево сечение? В Аксае говорят, что за кесарево сечение нужно было сунуть акушерке 20 тысяч тенге, а я этого не сделала, не знала. У меня сто вопросов, только кто на них ответит?! Почему врач Дуйжанов не выдал мне направление в Уральск? Почему за мной не было должного наблюдения? Почему акушер Болатова пыталась изменить записи в моей обменной карте, когда мой ребёнок уже умер? Кто теперь ответит за смерть моего малыша, как мне жить? Я ведь так ждала его…

Акмарал рассказывает, что даже о смерти её малыша врачи не удосужились ей сообщить по-человечески, не высказали ей ни слова сочувствия и сострадания.

— Меня выписали из роддома на пятые сутки, а моего ребёнка забрали в реанимацию областной детской больницы в Зачаганске, — с горечью говорит молодая женщина. — Оттуда 21 августа мне позвонила статист и сказала, что я должна привезти им свидетельство о смерти моего ребёнка (плачет). Я поехала в ЗАГС, оформила там свидетельство о рождении на сына, а на следующий день — вместе с этим статистом мы оформили свидетельство о смерти. После этого я смогла забрать из больницы своего ребёнка.

Акмарал Мурзаниязова написала заявление по поводу халатного отношения врачей в областное управление здравоохранения и прокуратуру Бурлинского района.

На данный момент, как сообщил «УН» и.о. руководителя управления здравоохранения по ЗКО Нурданат Беркингали, для разбора данной ситуации создана комиссия, идёт служебное расследование.

Людмила КАЛАШНИКОВА