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Опубликовано: Вт, Сен 12th, 2017
290 ЗКО / Картина дня

В Уральске экс-подполковник полиции, сбивший насмерть мать четверых детей, признал свою вину

Пострадавшая сторона запросила с Самата Наурузова 30 миллионов тенге за причиненный ущерб.  Экс-полисмен взял время на заключение процессуального соглашения в форме сделки о признании вины.

Самат Наурузов в зале суда. 12.09.2017

 

Сегодня в Уральске начался суд над 34-летним экс- подполковником полиции Саматом Наурузовым,  22 июля этого года сбил насмерть мать  четверых детей, а также ее приемную дочь.  Во время суда адвокат потерпевшей стороны Эльмира Ишмуратова ходотайствала  о приобщении к материалам дела справки о расходах семьи на поминальный обед. Также к материалам уголовного дела были приобщены справки о расходах на лечение дочери погибшей, и траты на адвоката. Со стороны подсудимого были приобщены характеристики с места работы и от соседей.

Самат Наурузов был арестован 24 июля, государственное обвинение обосновало запрос санкции на арест тем, что ДТП вызвало широкий общественный резонанс.

Напомним, что 34-летний подполковник полиции Самат Наурузов, 22 июля этого года сбил насмерть мать  четверых детей, а также ее приемную дочь, которая получила множество травм. Происшествие случилось в поселке Зачаганск, недалеко от ресторана «Альбина», во второй половине дня, в субботу, 22 июля. Самат Наурузов должен был в этот день женится, однако свадьба не состоялась. Погибшая и пострадавшая также приехали в Уральск на свадьбу из Актобе.

Следующий процесс по делу Самата Наурузова состоится 20 сентября, в 10 -00. За это время стороны должны заключить процессуальное соглашения в форме сделки о признании вины.

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2 комментария
  1. шелбурн says:
    12 сентября 2017 в 11:43

    от такого случая никто не застрахован——но так «заряжать» цену, это чистый «навар» на покойнике. Позор

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  2. Шофер says:
    12 сентября 2017 в 11:58

    Да как посмотреть, поминальные обеды сейчас делают в ресторанах и жрут там до отвала, расходы как на свадьбе.
    Прощение виновником должно быть посильным и искренним а здесь я вижу торги со стороны родственников.
    После всего этого не особенно жалко становится родственников потерпевшей.

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