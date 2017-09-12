В Уральске экс-подполковник полиции, сбивший насмерть мать четверых детей, признал свою вину

Пострадавшая сторона запросила с Самата Наурузова 30 миллионов тенге за причиненный ущерб. Экс-полисмен взял время на заключение процессуального соглашения в форме сделки о признании вины.

Сегодня в Уральске начался суд над 34-летним экс- подполковником полиции Саматом Наурузовым, 22 июля этого года сбил насмерть мать четверых детей, а также ее приемную дочь. Во время суда адвокат потерпевшей стороны Эльмира Ишмуратова ходотайствала о приобщении к материалам дела справки о расходах семьи на поминальный обед. Также к материалам уголовного дела были приобщены справки о расходах на лечение дочери погибшей, и траты на адвоката. Со стороны подсудимого были приобщены характеристики с места работы и от соседей.

Самат Наурузов был арестован 24 июля, государственное обвинение обосновало запрос санкции на арест тем, что ДТП вызвало широкий общественный резонанс.

Напомним, что 34-летний подполковник полиции Самат Наурузов, 22 июля этого года сбил насмерть мать четверых детей, а также ее приемную дочь, которая получила множество травм. Происшествие случилось в поселке Зачаганск, недалеко от ресторана «Альбина», во второй половине дня, в субботу, 22 июля. Самат Наурузов должен был в этот день женится, однако свадьба не состоялась. Погибшая и пострадавшая также приехали в Уральск на свадьбу из Актобе.

Следующий процесс по делу Самата Наурузова состоится 20 сентября, в 10 -00. За это время стороны должны заключить процессуальное соглашения в форме сделки о признании вины.

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