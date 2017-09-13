Акимат Уральска арендует технику на четверть миллиарда тенге

Более 200 млн тенге намерены потратить акимат города на аренду грузовиков и тракторов.

Соответствующее объявление появилось на портале госзакупок. Организатором госзакупки выступает отдел ЖКХ акимата города. Всего выставлено 19 лотов на общую сумму 205 745 985 тенге. Это аренда 10 самосвалов грузоподъемностью от 10 до 15 тонн. За аренду каждого такого самосвала отдел ЖКХ готов заплатить 18,7 млн тенге. Шесть самосвалов грузоподъемностью не менее 6 тонн обойдутся казне в 15,2 млн тенге. И в 3 млн тенге обойдется аренда трех тракторов.

Любопытно, что вся эта техника привлекается для уборки мусора и благоустройства городской террритории – работ, которые обязаны выполнять ГКП ДЭП и ТОО «Таза Кала Сервис». Аренда спецтехники уже становилась поводом для уголовных расследований в отношений сотрудников акимата города. Так несколько лет назад объектом уголовного расследования стал Дремасов, в то время занимавший должность заместителя акима города. Его обвиняли в том, что он на деньги городского бюджета приобрел спецтехнику, затем каким-то образом перевел в ее частную собственность, а после этого сдавал эту же технику в аренду городским властям.

Что касается этих 19 госзакупок на аренду спецтехники, то нам остается дождаться окончания торгов, которые должны состояться в середине октября. Тогда станет известно, какое ТОО выиграло этот конкурс и будет сдавать в аренду спецтехнику по этому подряду. Напомним, что два года назад Алтай Кульгинов, в то время занимавший должность акима города Уральск, показывая журналистам обновленный парк техники ГКП ДЭП заявил, что это позволит впредь не тратить деньги налогоплательщиков на аренду спецтехники, которая чаще всего оказывалась собственностью чиновников.

Аренда самосвалов от 10 до 15 тонн. Сумма: 18 753 375 тг. Аренда самосвалов от 10 до 15 тонн. Сумма: 18 753 375 тг. Аренда самосвалов не менее 6-ти тонн. Сумма: 1 523 238 тг. Аренда самосвалов от 10 до 15 тонн. Сумма: 18 753 375 тг. Аренда самосвалов от 10 до 15 тонн. Сумма: 18 753 375 тг. Аренда самосвалов от 10 до 15 тонн. Сумма: 18 753 375 тг. Аренда самосвалов не менее 6-ти тонн. Сумма: 4 569 714 тг. Аренда самосвалов от 10 до 15 тонн. Сумма: 18 753 375 тг. Аренда самосвалов от 10 до 15 тонн. Сумма: 18 753 375 тг. Аренда самосвалов от 10 до 15 тонн. Сумма: 18 753 375 тг. Аренда трактора с экипажем. Сумма: 984 285 тг. Аренда трактора с экипажем. Сумма: 984 285 тг. Аренда самосвалов от 10 до 15 тонн. Сумма: 18 753 375 тг. Аренда самосвалов от 10 до 15 тонн. Сумма: 18 753 375 тг. Аренда самосвалов не менее 6-ти тонн. Сумма: 1 523 238 тг. Аренда самосвалов не менее 6-ти тонн. Сумма: 3 046 476 тг. Аренда трактора с экипажем. Сумма: 984 285 тг. Аренда самосвалов не менее 6-ти тонн. Сумма: 3 046 476 тг. Аренда самосвалов не менее 6-ти тонн. Сумма: 1 523 238 тг.

В январе 2016 года Кайрат Мухамбеткалиев, заместитель начальника отдела ЖКХ, сообщал, что около 30% всей техники ДЭП арендовано. «Четыре автогрейдера и 20 КАМАЗов, работающих круглосуточно. Цена аренды — коммерческая тайна. Это оплачивает ДЭП, все прописывается в договоре, контракте. Её можно назвать только с разрешения ДЭП и арендодателя», — так он ответил на вопрос УН.

Полутора годами, в мае 2014-го года раньше акимат города закупил для коммунальных служб крупную партию новой техники. 15 единиц новой техники были приобретены для ГК ДЭП, ТОО «Жайык Жарыгы» и ТОО «Орал Таза Сервис» (бывшая «Спецавтобаза») на общую сумму более 200 млн тенге.

Лукпан АХМЕДЬЯРОВ