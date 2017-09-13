Для лечения ребёнка из Уральска Рамиля Беркимбаева срочно нужны деньги

Уже 19 сентября двухлетний малыш, у которого онкология глаз, должен выехать на лечение в Московский онкологический центр, но на его счету в благотворительном фонде «Жулдыз» не собрано ни копейки.

— Деньги для Рамиля Беркимбаева нужны очень срочно, — говорит менежер благотворительного фонда «Жулдых» Данара Идрисова. – За лето мальчик прошел 4 курса химиотерапии в онкоцентре имени академика Блохина в Москве. Это была не общая химия, а специальная — для глаз. Сейчас врачи приостановили химиотерапию, надо провести МРТ и осмотр глаза Рамиля под общим наркозом, чтобы определить дальнейшую тактику лечения. Встает вопрос удаления правого глаза. Все эти медицинские мероприятия обойдутся семье малыша в 250 000 российских рублей. Но таких денег у семьи Беркимбаевых нет.

Всех-всех-всех неравнодушных людей фонд «Жулдыз» просит о помощи. Откладывать лечение нельзя. Выезжать Рамиль должен уже 19 сентября 2017 года (телефон Александры — мамы Рамиля: 8-747-162-66-34).

— Три курса химиотерапии Рамилю оплатили российские благотворительные фонды, которые «выловили» информацию о том, что малыш нуждается в дорогостоящем лечении, в Интернете, — рассказывает Данара Идрисова. – Деньги на четвёртый курс собрал наш фонд «Жулдыз». Если сейчас прекратить лечение, то Рамиль может ослепнуть.

Как помочь Рамилю Беркимбаеву через фонд «Жулдыз»:

Кнопка «Помощь» — онлайн-платеж на сайте фонда,

терминалы КИВИ и КАССА-24,:

операторы ХАЛЫК БАНКА,

благотворительные боксы в супермаркетах,

Наши реквизиты:

БИН 091240007538, БИК: NURSKZKX

Р/с: KZ4284914KZ005764048 КОД 18

Филиал АО Нурбанк г. Уральск

менеджер БФ «Жулдыз» Идрисова Данара,т. 8-702-723-45-11

Людмила КАЛАШНИКОВА