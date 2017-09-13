Прогноз погоды в Уральске и Аксае: немного дождя и тепло под 30

Северные тропосферные потоки меняются на западные, они принесли в Казахстан умеренно тёплый воздух с районов Атлантики, вызвав повышение температуры.



В Западно-Казахстанской области 14 сентября местами возможен кратковременный дождь. Ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в четверг днем + 32, ночью + 16. Немного прохладнее будет в пятницу + 28 днем, + 14 ночью.

Суббота и воскресенье выдадутся малооблачными, температура днем + 30 в субботу и + 28 — в воскресенье. К концу недели ночи станут заметно прохладными — до + 11 в воскресенье.