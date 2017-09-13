Родители учеников 5 и 7 классов Уральска намерены изменить ситуацию с учебниками русского языка

13 сентября, в 10.00 часов в городское общество по защите прав потребителей приехали родители 5 и 7 классов. Кабинет общества по защите прав потребителей не смог вместить всех желающих.



Возмущенные родители пришли с учебниками и показывали задания, которые, по их мнению, не только не научат детей языку, но и заставят ребенка проводить в интернете больше времени.

— Нам с 1-го по 4-й класс говорили, что надо ограничить время, которое дети проводят в интернете, а выходит — наоборот! — говорит Ксения БЕРСАГУРОВА, мама ученицы 5 класса СОШ №9. — И потом, есть посёлки, в которых не то что интернета — смартфонов нет! Как эти дети смогут выполнять домашнее задание если каждое второе упражнение требует выхода в интернет? И где тут адекватные задания?

По итогам встречи, правозащитники совместно с родителями решили создать инициативную группу, ознакомиться с мнениями языковедов, преподавателей русского языка, показать учебники независимым экспертам и попытаться разрешить ситуацию.

Нана ИКСАНОВА