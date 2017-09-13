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Опубликовано: Ср, Сен 13th, 2017
287 ЗКО / Картина дня

Родители учеников 5 и 7 классов Уральска намерены изменить ситуацию с учебниками русского языка

13 сентября, в 10.00 часов в городское общество по защите прав потребителей приехали родители 5 и 7 классов. Кабинет общества по защите прав потребителей не смог вместить всех желающих.

Возмущенные родители пришли с учебниками и показывали задания, которые, по их мнению, не только не научат детей языку, но и заставят ребенка проводить в интернете больше времени.

— Нам с 1-го по 4-й класс говорили, что надо ограничить время, которое дети проводят в интернете, а выходит — наоборот! — говорит Ксения БЕРСАГУРОВА, мама ученицы 5 класса СОШ №9. — И потом, есть посёлки, в которых не то что интернета — смартфонов нет! Как эти дети смогут выполнять домашнее задание если каждое второе упражнение требует выхода в интернет?  И где тут адекватные задания?

По итогам встречи, правозащитники совместно с родителями решили создать инициативную группу, ознакомиться с мнениями языковедов, преподавателей русского языка, показать учебники независимым экспертам и попытаться разрешить ситуацию.

 

Нана ИКСАНОВА

 

3 комментария
  1. NVP says:
    13 сентября 2017 в 13:35

    Я вот, ещё считаю большим упущением авторов учебника русского языка то, что они не осветили в нем жаргон падонков («падонкаффский», или «олбанский» йезыг).
    Теперь детям придется самостоятельно изучать «медвед», «зайчег», «креведко», «превед», «низачот», «убейся апстену» и прочая.
    Хорошо, если родители продвинутые, помогут, а если нет? 🙂

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  2. СССР says:
    13 сентября 2017 в 14:22

    Поскольку эти слова появились в повседневном обиходе нет ничего страшного в том что их значение разъяснят в учебниках

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  3. Pensioner says:
    13 сентября 2017 в 14:27

    Хорошо бы обществу по защите прав потребителей подключить грамотных юристов к составлению обращения или письма. Не получилось бы как с письмом по поводу поезда Москва-Алматы, текст которого был достаточно безграмотным и не убедительным. Наверное, также стоит организовать сбор подписей под будущим документом. Желающих подписать будет множество. Это же совершенно невозможно прочесть что написано в тексте упражнения на фото! Компьютерный сленг не имеет отношения к изучению русского языка.

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