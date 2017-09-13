Сомнений в причастности задержанного к жестокому убийству трех человек нет — заместитель прокурора ЗКО

Есть ряд доказательств, — сообщил заместитель прокурора области Александр ЦУРАНКОВ.

— Задержанный Адилет Камалов поранил руку ножницами, когда бил ими девушек и ребенка. По следам крови пошли и нашли орудие убийства — ножницы, им выброшенные. Следы крови и в его автомобиле, на котором он подъехал к дому и позже уехал. Машину он в тот же день спешно продал за 200 тысяч тенге, в том же районе, где он жил. Следствие сейчас закрепляет биологические следы.

Задержанного подвергнут психолого-психиатрической экспертизе, сообщил заместитель прокурора.

Александр Цуранков рассказал некоторые подробности произошедшей трагедии.

— Камалов, по его показаниям следствию, пришел в дом женщины, за которой он безуспешно ухаживал, после 12 ночи. Он рассказывает, что дома застал подругу Баянсулу КАНАТ, расположения которой добивался. Ее самой дома не было. Ее сын спал. Подруга сказала ему что-то обидное относительно его надежд на внимание Баянсулу. Он схватил ножницы и, как он утверждает, далее что было, он не помнит. Бил он их ножницами в шею и грудь. Далее он дождался, когда придет Баянсулу, и напал на нее. Это, видимо, произошло уже под утро. Хозяин дома, во дворе которого женщины арендовали пристройку, увидел дым около семи утра. Дальше приехали пожарники и они, разбирая пристройку, увидели тела людей. Вытащили их во двор. Приехавшие полицейские увидели раны на телах женщин и ребенка и сделали вывод о криминальном характере их гибели.

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