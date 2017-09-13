В Уральске бойцы ММА проведут турнир в поддержку Рамины

Организаторы международного турнира по ММА намерены часть денег, собранных от продажи входных билетов передать родителям 9-месячной Рамины Мухамедьяровой, которая нуждается в экстренном дорогостоящем лечении.

Международный турнир по смешанным единоборствам ММА пройдет в эту субботу,16 сентября в Ледовом дворце спорта. Начало боев назначено на 18.00 часов.

Как сообщил старший тренер области по ММА, исполнительный директор федерации Алмат ИСЕНТАЕВ, в турнире примут участие 20 бойцов из пяти стран – Казахстана, России (Чеченской республики, городов Самара и Нижний Новгород), Кыргызстана, Таджикистана и Азербайджана.

— Уральск в боях представят шесть парней, — отметил Алмат Исентаев. – Самому молодому уральскому бойцу 19 лет.

Ожидается, что международный турнир посетят сразу несколько почетных гостей-спортсменов. Это: профессиональный боец MMА, трехкратный чемпион мира по боевому самбо Арман ОСПАНОВ, топовый боец лиги промоушена Fight Nights Global, претендент на пояс чемпиона мира по ММА Жалгас ЖУМАГУЛОВ, чемпион мира в легком весе М-1 Дамир ИСМАГУЛОВ, призер Олимпийских игр и призер чемпионата мира по вольной борьбе Акжурек ТАНАТАРОВ, почетный президент федерации панкратиона, грэпплинга и MMА РК Айдар МАХМЕТОВ и президент федерации панкратиона, грэпплинга и MMА РК Сагындык МЕКЕЕВ.

Кроме того, Алмат Исентаев отметил, что турнир будет носить социальный характер: часть денег, собранных от продажи входных билетов на турнир организаторы переведут на счет Рамины МУХАМЕДЬЯРОВОЙ.

— Эта малышка нуждается в помощи, и мы решили не быть в стороне и помочь Рамине, — сказал тренер.

Отметим, что стоимость входного билета на международный турнир по ММА составит от 1000 до 10000 тенге.

За день до турнира, 15 сентября, в торговом центре «Alem Plaza» (на 4-ом этаже) в 18:00 часов пройдет взвешивание участников турнира. После чего, там же пройдет пресс-конференция.

Екатерина ЛИТВЯКОВА