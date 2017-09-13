В Уральске в ДТП пострадал водитель пожарной машины (Видео)

Сегодня утром в центре города опракинулась спешившая на пожар машина.

Об этом сообщили в городской службе пожаротушения.

— Утром на пульт пожарной связи поступило сообщение, что в офисном здании ТОО «Марасан» горит потолочное перекрытие. К месту вызова были направлены две единицы техники пожарной части №3. На пересечении улиц Тайманова и Алмазова, при крутом повороте водитель автоцистерны пытаясь избежать столкновения с другими машинами, был вынужден повернуть в сторону обочины, что привело к её опрокидыванию, — сообщили в пресс-службе службы пожаротушения.

Как стало известно водитель автоцистерны получил ушиб и ссадину головы. Он был доставлен в приёмное отделение областной клинической больницы, где ему была оказана первая медицинская помощь. Мужчину отпустили домой.

Также в службе пожаротушения отметили, что несмотря аварию, пожар в ТОО «Марасат» был полностью ликвидирован. В результате пожара никто не пострадал.

Екатерина ЛИТВЯКОВА