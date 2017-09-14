АО «КазТрансГазАймак» вернет жителям ЗКО деньги

АО «КазТрансГазАймак» привлечено к административной ответственности по факту злоупотребления своим доминирующим положением.

Основанием для расследования явилась жалоба потребителей из Костанайской области, которая дошла до Астаны.

Расследование проводил Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК с февраля по декабрь 2016 года.

— По итогам расследования установлен факт злоупотребления АО своим доминирующим положением, выраженным в необоснованном начислении поправочных коэффициентов потребителям товарного газа, а также применение разных условий к равнозначным соглашениям с потребителями без объективно направленных на то причин, — пояснил Бахытжан Бекмуратов.

По факту расследования антимонопольным органом было возбуждено административное производство и вынесено предписание в отношении АО «КазТрансГазАймак» о прекращении нарушений норм предпринимательского кодекса РК и устранении их последствий.

Судебное разбирательство длилось более пяти месяцев. АО «КазТрансГазАймак» было предписано прекратить практику начисления поправочных коэффициентов бытовым и коммунально-бытовым потребителям.

Сумма, подлежащая возврату, по данным АО «КазТрансГазАймак», составляет порядка 268 млн тенге. Вернуть деньги необходимо около 2 млн потребителям.

— До конца 2017 года АО «КазТрансГазАймак» должно полностью рассчитаться со всеми потребителями во всех регионах, в которых допустили нарушения. Таким образом, всем бытовым и коммунально-бытовым потребителям, которым незаконно были начислены поправочные коэффициенты по договорам розничной реализации товарного газа, будет осуществлен возврат денежных средств.

Как разъяснила пресс-служба АО «КазТрансГазАймак» в предоставленном пресс-релизе, обоснованием для начисления поправочного коэффициента послужили физические и химические свойства газа.

«Природный газ из-за своих свойств зимой сужается, а летом расширяется, что меняет физические свойства газа. Это значит, показаниям счетчиков требуются поправки. Поэтому и появились так называемые температурные коэффициенты. При их введении АО руководствовалось методикой расчета газа, то есть нормативно-техническим документом. Но этот документ, по которому начислялась дополнительная оплата, должен был быть зарегистрирован в Министерстве юстиции в качестве нормативно-правового акта. Все дело не в незаконности самого температурного коэффициента, а в отсутствии регистрации методики в Министерстве юстиции», — говорится в сообщении.

Пресс-служба АО «КазТрансГазАймак» разъяснила, что перерасчет будет произведен тем потребителям, которые имеют счетчик без температурного корректора. С заявлениями на перерасчет обращаться не нужно, его произведут автоматически.