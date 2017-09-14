Из-за ремонта дороги возникли перебои с газом на АГЗС в Уральске
На автозаправочных станциях города нет газа. Топливо выдают только по талонам.
Такую информацию сообщили сегодня читатели редакции «УН».
Мы обратились на комментариями к поставщику газа — ТОО «Тауекел».
— Газ мы продаём, — рассказал нам Евгений ВАСЮКОВ, директор ТОО «Тауекел».— Утром и вечером топливо есть в свободной продаже. В остальное время мы выдаём газ по талонам тем организациям, которые берут большими объёмами.
По словам Евгения Васюкова, перебои с поставкой газа в город есть. Препятствием стали ремонтные работы на трассе Уральск – Чинарёво.
— В администрации ТОО «Жайыкмунай» говорят, что поставки наладятся, как только дорогу откроют в районе села Рубёжки. Сейчас газ нам доставляют раз в два – три дня. Этого газа не хватает для всех заправок. Многие частные АЗГС закрываются.
К 20 сентября эта ситуация должна разрешится, обещают поставщикам газа в акимате.
В управлении энергетики подтвердили перебои с поставкой газа в Уральск.
— Сегодня газ в городе есть., — утверждает заместитель руководителя областного управления энергетики и ЖКХ. — Вчера была проблема с доставкой газа в город из-за ремонта мостов на трассе.
Ежемесячно в Уральск поставляется 2,7 тысяч тонн газа, по словам замруководителя управления энергетики и ЖКХ.
— Мы хотим увеличить поставку до 3 тысяч тонн. Этот вопрос будет поднят на совещании в министерстве энергетики, — сообщил Куаныш Шарафутдин.
Мария МЕЛЬНИКОВА