Миллионы – на клубы, дети – без надзора (КАРТА)

Не каждый родитель знает, что за счёт бюджета в городе работают детские дворовые клубы, где в свободное от учёбы время ребёнок может научиться играть в шашки-шахматы, рисовать, читать, заниматься спортом. Зато прокуроры бьют тревогу по поводу того, что эти клубы располагаются в неприспособленных полуподвальных помещениях, и, зачастую, двери их закрыты, а педагогов нет на месте.

По официальным данным, в Уральске функционируют 17 детских дворовых клубов. В каждом клубе действуют кружки и спортивные секции, в которых для ребят имеются в наличии настольные игры, спортивный инвентарь, игрушки, карандаши и многое другое.

«Все занятия для детей – бесплатные»

В стенах детского дворового клуба «Арай» (район магазина «Урал» — прим. ред.) – не протолкнуться: детей здесь много. Клуб расположен в подвальном помещении жилого дома по улице Курмангазы. Стены здесь свежевыкрашенны – в дворовом клубе недавно проводился косметический ремонт. В актовом зале есть небольшая сцена с кулисами, синтезатор, микрофоны и музыкальный центр – всё для проведения праздников. Ещё одна комната – небольшой кабинет работников клуба. Там стоят компьютеры, стеллажи с документацией и литературой. Самая большая комната – игровая. Здесь – всё для занятий с детьми: стол для пинг-понга, парты с настольными играми, полки с книжками и игрушкам. Есть санузел.

— Откуда дети приходят в ваш клуб? – спросили мы заведующую дворовым клубом «Арай» Ларису Григорьеву.

— Дети из ближайших домов, в основном, — рассказывает Лариса Константиновна, – но есть и приезжие. Например, с района «Автопарк», С.Тюленина. Кто-то мимо шёл – и увидел вывеску, кого-то друзья позвали. Некоторых родители приводят. Так, друг по другу узнают и приходят. Всего, по спискам, у нас числится 150 детей. Все занимаются у нас бесплатно.

По словам Ларисы Григорьевой, возраст их воспитанников разный. Самому маленькому — 4 года. Он посещает кружок выразительного чтения, и уже выступает на мероприятиях. А самому старшему мальчику – 16 лет. Он в этот клуб начал ходить в 6 лет, и посещает его до сих пор, хотя его семья давно переехала в другой район города.

— Дети могут прийти в любое время, — говорит Лариса Константиновна. — Тут нет графика. Расписание – только для кружков. У нас кружков несколько: шахматы, вокал, выразительное чтение. А свободное время проводим по-разному, согласно плану мероприятий. Если нет больших мероприятий или кружков – дети могут сами играть. Инвентарь для этого есть, нам его выдают два раза в год – перед летним сезоном и перед зимним. В этом году нам достался один мяч, несколько скакалок. Скейт старый, ему года три, наверное. Выдают всё в культурно-просветительском объединении. Оттуда же мы получаем хозяйственные и канцелярские товары два раза в год.

В клубах – 72 сотрудника, каждому – зарплата из бюджета

Буквально, метрах в 30 от клуба «Арай» расположен еще один дворовый клуб «Жас Шебер». Но на момент нашего визита – 15 часов – он оказался закрыт. Хотя на двери висит график работы: с понедельника по пятницу с 10 до 19 часов.

Чуть позже в культурно-просветительском объединении (далее – КПО), в ведомстве которого находятся все детские дворовые клубы города, главный методист Анаргуль Бимуханова пояснила, что детский дворовый клуб «Жас Шебер» находится в здании, которое требует капитального ремонта. По технике безопасности, детям там находиться не положено. А вот отсутствие работников на рабочем месте Анаргуль Бимуханова объяснить не смогла.

К слову сказать, мы обошли 10 из 17 городских детских дворовых клубов, и закрытыми в рабочее время оказались три из них. В одном из детских дворовых клубов по адресу 2-й Завокзальный тупик, дом 2, расположены сразу два клуба – «Алау» и «Достык».

Из беседы с Анаргуль Бимухановой мы узнали, что в штате каждого клуба, за исключением двух-трёх, числится по 4 сотрудника. В отпуск они уходят по одному. Значит, как минимум, трое методистов должны быть на рабочем месте. Почему эти три клуба не работают, в КПО ответить затруднились.

— Детский клуб «Достык» сейчас расположен в помещении клуба «Алау», так как им выделено новое помещение. Их старое помещение было признано ветхим.

В официальном ответе на наш запрос в Отдел культуры и языков города Уральск значится, что на деятельность дворовых клубов в Уральске ежегодно выделяется не менее 100 миллионов тенге. Всего в этих клубах работает 72 человека. В каждом клубе – по 4 сотрудника.

«Деятельность дворовых клубов финансируется из местного бюджета», — сообщается в письме. – «Зарплата каждому работнику начисляется, согласно стажу и образованию. В среднем, заведующий клубом зарабатывает 64 500 тенге, методист – 63 000 тенге, спортивный методист – 55 000 тенге, руководитель кружка – 56 600 тенге». Получается, что, в среднем, на зарплату работников одного дворового клуба в месяц из бюджета уходит 239 000 тенге.

Помимо заработных плат, деньги из бюджета идут на оплату комуслуг, налогов, обслуживание КСК, телекоммуникации, бензин (?!), аренду помещений, охрану КМС, страховку людей, говорится в ответе.

Суммы, выделенные на детские дворовые клубы, в разрезе трёх лет (по данным Отдела культуры и развития языков города Уральск) 2015 год – 110 207 600 тенге 2016 год – 132 132 900 тенге 2017 год (первое полугодие) – 66 219 100 тенге

Также в Отделе культуры мы получили комментарий на вопрос о неравномерном распределении клубов на карте города. В частности, почему в районе пересечения проспекта Евразия и улицы Курмангазы действуют 4 клуба, а в большом районе «Автопарк» — «Ремзавод» — «Мясокомбинат» — «Затон» нет ни одного.

«Неравномерное распределение клубов по городу сложилось в связи с тем, что часть их была открыта ещё в советское время, когда город ещё не имел существующих в настоящее время территориальных границ количества жителей. За период с 1992 года количество клубов увеличилось с 6 до 17», — туманно ответили чиновники от культуры, и не пообещали ничего детям, живущим на «Ремзаводе» и в «Затоне Чапаева».

Кстати, по сообщению Управления культуры и языков города, детский дворовый клуб «Арай» будет переведён в помещение библиотеки №6 (район «Ремзавода») после капитального ремонта.

Ремонта нет, со сложными детьми не работают

Ещё в начале лета, когда школьники только вышли на каникулы, прокуратура города, совместно с уполномоченными органами, провела проверку деятельности дворовых клубов Уральска на предмет соблюдения санитарных и противопожарных норм.

Результаты этой проверки были озвучены на одном из заседаний по защите прав несовершеннолетних.

«Установлено, что из функционирующих 17 детских дворовых клубов только четыре соответствуют предъявляемым требованиям. В трёх клубах, расположенных в подвальных помещениях, заниматься детям, по санитарным нормам, категорически запрещено (!).

В 10 клубах требуется проведение ремонтных работ. Ни на одном объекте не соблюдается питьевой режим».

Также отмечается, что ни в одном из клубов ответственные лица не прошли обучение по пожарно-техническому минимуму. Некоторые помещения не оборудованы системами противопожарной автоматики, выявлены другие грубые нарушения пожарной безопасности», — говорится в отчёте прокуратуры.

«Из 6000 подростков, проживающих в городе, детские дворовые клубы посещают 2372 ребёнка».

По данным прокуроров, основная деятельность клубов направлена на проведение городских мероприятий (Новый год, Масленица, Крещение, Наурыз, Международный женский день). Организацией досуговой деятельности детей в будни детские дворовые клубы, согласно отчётности, занимаются в недостаточной мере.

«Согласно мониторингу, проведённому в СМИ и Интернете, население не достаточно проинформировано о деятельности детских дворовых клубов. Для того чтобы дети и родители знали, что в их дворе есть клуб детского досуга, практически не используются соцсети», — сообщается в отчёте о проведенном анализе.

Кстати, прокуроры особо остановились на том, что дворовые клубы посещают дети из благополучных семей. Детей из неблагополучных семей, состоящих на учёте в Инспекции по делам несовершеннолетних, здесь предпочитают не замечать. Хотя именно эти дети должны быть на особом учёте не только в полиции. Их, по мнению прокуроров, нужно активно вовлекать в общественную жизнь, «уводить из подвалов и подворотен».



Мария МЕЛЬНИКОВА