Президент РК пообещал разобраться с учебником русского языка

Казахстанские родители были неприятно удивлены заданиями в учебниках русского языка, которые не имели, по их мнению, ничего общего с самим языком.

Zakon.kz. лава государства Нурсултан Назарбаев поручил министерству образования «растолковать и объяснить, в чем проблема», передает корреспондент

«Давайте разберемся. Должны быть нормальные учебники, которые удовлетворяют спрос для того, чтобы нормально воспитывать детей и нормально учить. И родители должны быть довольны», — сказал он на пресс-конференции в Акорде.

По его словам, это направление проработают.

«Я поручу Министерству образования и науки РК растолковать и объяснить, в чем проблема», — сказал он.