Президент РК пообещал разобраться с учебником русского языка
Казахстанские родители были неприятно удивлены заданиями в учебниках русского языка, которые не имели, по их мнению, ничего общего с самим языком.
лава государства Нурсултан Назарбаев поручил министерству образования «растолковать и объяснить, в чем проблема», передает корреспондент Zakon.kz.
«Давайте разберемся. Должны быть нормальные учебники, которые удовлетворяют спрос для того, чтобы нормально воспитывать детей и нормально учить. И родители должны быть довольны», — сказал он на пресс-конференции в Акорде.
По его словам, это направление проработают.
«Я поручу Министерству образования и науки РК растолковать и объяснить, в чем проблема», — сказал он.
Как сообщалось ранее, казахстанские родители были неприятно удивлены заданиями в учебниках русского языка за пятый и седьмой классы, которые не имели, по их мнению, ничего общего с самим языком. Авторы подверглись критике со стороны общественности.