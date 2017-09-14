Рейтинг гражданств мира: Казахстан опустился на две позиции

Привлекательность гражданства Казахстана в 2016 году опустилась на две позиций. Информация об этом содержится в рейтинге международной консалтинговой компанией Henley & Partners, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Рейтинг был составлен на основе ряда критериев, таких как наличие безвизового режима с другими государствами, возможности развития человеческого потенциала, масштабы экономики, возможности безвизового проживания за границей

Казахстан в рейтинге 2016 года занял 85-е место из 159 государств и территорий мира с показателем ценности 33,4 процента (по итогам 2015 года он занял 83-е место). При этом среди стран СНГ Казахстан оказался на втором месте, отставая от России (63-е место).

Первое место в рейтинге заняла Германия. Второе место разделили Дания и Франция. Кроме того, в пятерку лидеров вошли Исландия, Швеция и Норвегия. Самыми непривлекательными странами для получения гражданства оказались Центральноафриканская Республика и Афганистан.