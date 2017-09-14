В Уральске появятся 32 спортивные площадки
Строительство 10 комплексных спортивно-игровых площадок уже начато. Еще 22 сооружения возведут на будущий год.
Об этом «УН» сообщили в отделе строительства города.
— Рабочие проекты по 32 площадкам уже разработаны. Строительство будет финансироваться из местного бюджета, — сообщил руководитель отдела строительства Марат МУЛДАШЕВ. – Возведение десяти площадок в Уральске уже начато, остальные будут построены в 2018 году.
Комплексные спортивно-игровые площадки, которые начнут строить в 2017 году:
- ул. Свободная, дом № 47
- ул. Урдинская, дом № 4/1
- мкр. Северо-Восток между домами № 32, 13,15/1 и 15/2
- ул. С. Датова, дом № 32/2
- ул. Циалковского, дом № 10
- пр. Евразия дом № 105 и 107, ул. Ярославская дом № 8, ул. Щурихина дом № 5
- правый берег р. Чаган в городском парке культуры и отдыха
- пр. Достык, дом № 249
- ул. Курмангазы, дом № 33
- ул. Кунаева между домами № 49-53
Марат Мулдашев рассказал, что по линии «Самрук Казына траст» и за счет федерации Street Workout в городе будут возведены 10 площадок.
Спортплощадки по линии «Самрук Казына траст»:
- п. Зачаганск, сквер в новом микрорайоне
- п. Зачаганск, мкр. Болашак
- городской парк культуры и отдыха
- СОШ № 17 и 19
- 5 мкр. между домами № 5 и 7
- на территории жилых домов возле СОШ № 13
- СОШ № 13
Площадки за счет федерации Street Workout
- площадь им. Абая, перед зданием АТиСО
- сквер в 6 мкр., рядом с бассейном «Жайык Самал»
- набережная р. Урал, в районе Стеллы
Екатерина ЛИТВЯКОВА
а в 4 мкр будут такие площадки
почему в школьных дворах это не делать