В Уральске появятся 32 спортивные площадки

Строительство 10 комплексных спортивно-игровых площадок уже начато. Еще 22 сооружения возведут на будущий год.

Об этом «УН» сообщили в отделе строительства города.

— Рабочие проекты по 32 площадкам уже разработаны. Строительство будет финансироваться из местного бюджета, — сообщил руководитель отдела строительства Марат МУЛДАШЕВ. – Возведение десяти площадок в Уральске уже начато, остальные будут построены в 2018 году.

Комплексные спортивно-игровые площадки, которые начнут строить в 2017 году: ул. Свободная, дом № 47

ул. Урдинская, дом № 4/1

мкр. Северо-Восток между домами № 32, 13,15/1 и 15/2

ул. С. Датова, дом № 32/2

ул. Циалковского, дом № 10

пр. Евразия дом № 105 и 107, ул. Ярославская дом № 8, ул. Щурихина дом № 5

правый берег р. Чаган в городском парке культуры и отдыха

пр. Достык, дом № 249

ул. Курмангазы, дом № 33

ул. Кунаева между домами № 49-53

Марат Мулдашев рассказал, что по линии «Самрук Казына траст» и за счет федерации Street Workout в городе будут возведены 10 площадок.

Спортплощадки по линии «Самрук Казына траст»: п. Зачаганск, сквер в новом микрорайоне

п. Зачаганск, мкр. Болашак

городской парк культуры и отдыха

СОШ № 17 и 19

5 мкр. между домами № 5 и 7

на территории жилых домов возле СОШ № 13

СОШ № 13 Площадки за счет федерации Street Workout площадь им. Абая, перед зданием АТиСО

сквер в 6 мкр., рядом с бассейном «Жайык Самал»

набережная р. Урал, в районе Стеллы

Екатерина ЛИТВЯКОВА