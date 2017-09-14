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Опубликовано: Чт, Сен 14th, 2017
178 ЗКО / Картина дня

В Уральске появятся 32 спортивные площадки

Строительство 10 комплексных спортивно-игровых площадок уже начато. Еще 22 сооружения возведут на будущий год.

 

Об этом «УН» сообщили в отделе строительства города.

— Рабочие проекты по 32 площадкам уже разработаны. Строительство будет финансироваться из местного бюджета, — сообщил руководитель отдела строительства Марат МУЛДАШЕВ. – Возведение десяти площадок в Уральске уже начато, остальные будут построены в 2018 году.

Комплексные спортивно-игровые площадки, которые начнут строить в 2017 году:

  • ул. Свободная, дом № 47
  • ул. Урдинская, дом № 4/1
  • мкр. Северо-Восток между домами № 32, 13,15/1 и 15/2
  • ул. С. Датова, дом № 32/2
  • ул. Циалковского, дом № 10
  • пр. Евразия дом № 105 и 107, ул. Ярославская дом № 8, ул. Щурихина дом № 5
  • правый берег р. Чаган в городском парке культуры и отдыха
  • пр. Достык, дом № 249
  • ул. Курмангазы, дом № 33
  • ул. Кунаева между домами № 49-53

Марат Мулдашев рассказал, что по линии «Самрук Казына траст» и за счет федерации Street Workout в городе будут возведены 10 площадок.

 Спортплощадки по линии «Самрук Казына траст»:

  • п. Зачаганск, сквер в новом микрорайоне
  • п. Зачаганск, мкр. Болашак
  • городской парк культуры и отдыха
  • СОШ № 17 и 19
  • 5 мкр. между домами № 5 и 7
  • на территории жилых домов возле СОШ № 13
  • СОШ № 13

Площадки за счет федерации Street Workout

  • площадь им. Абая, перед зданием АТиСО
  • сквер в 6 мкр., рядом с бассейном «Жайык Самал»
  • набережная р. Урал, в районе Стеллы

Екатерина ЛИТВЯКОВА

 

Один комментарий
  1. нурлан says:
    14 сентября 2017 в 12:02

    а в 4 мкр будут такие площадки
    почему в школьных дворах это не делать

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