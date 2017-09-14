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Опубликовано: Чт, Сен 14th, 2017
0 ЗКО / Картина дня

В ЗКО 29 миллионов тенге было взыскано с работодателей, не плативших зарплату сотрудникам

И это только то, что частным судебным исполнителям удалось взыскать с должников за первое полугодие 2017 года.

Об этом «УН» сообщил предстедатель региональной палаты частных судебных исполнителей Жандос Саматов.

— За 2016 год ,силами частных судебных исполнителей удалось взыскать с должников по зарплате 52 миллиона тенге, — говорит Жандос Саматов. – Это 62 производства и 80 работников. Хотя общий долг по решению суда у работодателей 59 миллионов тенге.

По словам Жандоса Саматова, за первое полугодие 2017 года частные судебные исполнители взыскали  29,7 миллионов тенге с работодателей, не плативших заработную плату своим сотрудникам.

Вот некоторые из фирм, чей долг составил более миллиона тенге.

К/Х «Жанар» ( 1,4 миллиона тенге, 6 работников)

ТОО «Пойма Агро» ( 3,6 миллионов тенге, 4 работника)

ТОО «Транспортник» ( 15,6 миллионов тенге, 43 работника)

ТОО «Батыс Алеем Курылыс» ( 7,3 миллиона тенге, 124 работника)

ТОО «Газ Строй Юг» ( 0,8 миллионов тенге, 1 работник)

ТОО «Каризма» ( 1 миллион тенге,  1 работник)

— В некоторых крестьянских хозяйствах, судебные исполнители выставили на торги трактора и другую сельхозтехнику, для того, чтобы они расплатились с сотрудниками, которые были им должны, — резюмировал Жандос Самат.

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