В ЗКО горит степь (Фото, видео)

Загорание степи вблизи поселка Большой Чаган Зеленовского района произошло сегодня утром. Потушить горящую степь не удается до сих пор. Огонь охватил уже более 50 гектаров.

О том, что за городом горит степь нам сообщили взволнованные читатели. Они рассказали, что со Свистун горы видны клубы белого дыма, поднимающиеся в небо.

Как оказалось, возгорание сухой травы произошло вблизи точки Цинковый Кушумского сельского округа Зеленовского района ЗКО.

Корреспонденты «УН» выехали на место ЧС и увидели, что сухая трава и сено горят открытым пламенем. Пожарные совместно с местными жителями, чьи угодья находятся на этом месте, борются с огнем всеми возможными силами. К ликвидации природного пожара также подключился местный акимат — тракторы окапывают территорию возгорания.

Местные жители отмечают, что степь в их районе горит ежегодно именно в это время года.

— У меня здесь свои угодья — около 200 гектаров, я кошу сено для скота. Его я успел вывезти, а вот у других — сгорело, — рассказал Жарас ХАНКЕРЕЕВ. — Утром мне сообщили, что степь дымится. Я сразу же выехал сюда. Все, у кого здесь есть свои угодья, ежегодно тут дежурим. Чтобы в случае чего сразу же тушить огонь.

По словам мужчины в степи в этом районе есть несколько чабанских точек, в каждой из них ни одно стадо лошадей и отары овец.

В настоящее время полностью потушить огонь не удается — мешает сильный порывистый ветер.

Как сообщили в пресс-службе службы пожаротушения г. Уральск, стихия охватила более 50 гектаров степи.

-Сейчас на месте работают 5 единиц техники службы пожаротушения и АО «Орт сондруши», 36 пожарных, — сказали в пресс-службе. — К ликвидации возгорания подключились добровольные противопожарные формирования и сотрудники районного отдела сельского хозяйства.

Текст: Екатерина ЛИТВЯКОВА

Фото: Рауль УПОРОВ

Видео: Нурлыбек ЕМРАНОВ