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Опубликовано: Пт, Сен 15th, 2017
40 ЗКО / Картина дня

Акимат Уральска опроверг информацию об аренде спецтехники за счет бюджетных средств

Пресс-служба акима города Уральск опровергла информацию о том, что власти города выделяют более 200 млн. тенге на аренду спецтехники. Спецтехнику ТОО «Жайык Таза Кала» арендует из собственных средств. Мы сообщали об этом здесь

Соответствующую информацию подтвердил также и директор ТОО «Жайык Таза Кала» Булат Амиргалиев. По его словам, на сайте Tender Plus, где размещена информация о тендере, опубликована неточная информация.

— Организатором закупки являемся мы, а не отдел ЖКХ акимата города. В портале госзакупок указано так, а на сайте Tender Plus, почему-то, указан отдел ЖКХ. Мы из собственных средств арендуем эту технику. Это не бюджетные средства. Дополнительную спецтехнику мы арендуем на зимний период для вывоза снега из города, — сообщил Булат Амиргалиев.

Единственным учредителем ТОО «Жайык Таза Кала» является аппарат акима Западно-Казахстанской области. Такие данные указаны в госреестре юридических лиц портала e-gov.kz

 

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