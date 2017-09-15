Бюджетники Жангалы ЗКО возмущены незаконной «рокировкой» в списках очередников на бесплатное жильё

Начат гражданский суд к акиму Жангалы. По словам истцов, жильё получили бюджетники, не стоявшие в очереди. А те, кто годами значился в списках очередников, так и остались без жилья.

Преподаватель музыки Руслан Уразалиев и его жена, преподаватель истории, Динара Рамазанова стояли в очереди с 2014 года и были 57-ми в списке очередников на арендное государственное жилье. 29 декабря 2016 года, по решению жилищной комиссии, в Жангале выдали землю 20-ти бюджетникам. Руслан Уразалиев был удивлен, что 5 из 20-ти человек встали в очередь на жильё за две недели до этого решения.

— Мы считаем, что были затронуты наши интересы, — говорит Руслан Уразалиев. – Ведь, если очередь была бы, действительно, «живой», то землю бы выдавали с начала очереди, а не с ее конца. Вот я, например, как был 57-м, так им и остался.

Журналисты «УН» попытались дозвониться в акимат поселка Жангала, однако акима района так и не пригласили к телефону, сославшись на то, что он на совещании. В отделе ЖКХ такая же история.

Стоит отметить, что в состав жилищной комиссии Жангалинского района, на тот момент, входил экс-руководитель местного ЖКХ Нурлан Бейсов, ныне осужденный за получение взятки.

Следующее судебное разбирательство по иску учителей к акиму состоится 20 сентября в Жангалинском районном суде. «УН» намерена следить за этим процессом.

Кроме всего прочего, адвокат Торехан Мухтаров, ведущий это дело, сообщил, что ранее прокуратура района проверила деятельность жилищной комиссии, однако не выявила никаких нарушений.