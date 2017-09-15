Казахстану мало предложенного Карачаганаком строительства ГПЗ — Рейтер

Казахстан ждёт дополнительных предложений от консорциума Карачаганак под руководством Shell и ENI, с которым второй год спорит о разделе прибыли, и готов продлить переговоры до конца этого года, сказал Рейтер в пятницу министр энергетики Казахстана.

“Мы консорциуму сказали, чтобы они предлагали что-то еще”, — сказал Канат Бозумбаев.

Накануне генеральный директор компании PSA, “дочки” нацкомпании Казмунайгаз, сказал Рейтер, что Казахстан рассматривает предложение консорциума урегулировать финансовые разногласия в обмен на строительство газоперерабатывающего завода.

Отвечая на вопрос о том, предложил ли консорциум что-то еще помимо постройки ГПЗ, Бозумбаев ответил: “То, что вы говорите, это основное предложение, есть еще части. Пока озвучить не могу”.

По словам министра, на следующей неделе правительство Казахстана и консорциум могут подписать меморандум о продлении переговоров.

“Они (консорциум) обратились к нам с просьбой о продлении. Мы в принципе не против. Если руководители правительства одобрят до конца года. Это даст нам возможность переговариваться дольше”.

В апреле 2016 года министерство энергетики сообщило о разногласиях с партнерами по Карачаганаку, объяснив, что спор связан “с калькуляцией доли по разделу продукции”. Сумма претензий не была названа, но ранее ее раскрыл один из акционеров — Lukoil Overseas Karachaganak, сообщивший, что речь идет о примерно $1,6 миллиарда.

“Мы посчитали ценность для Казахстана сделанного предложения, она не соответствует выдвигаемым нами требованиям, и мы об этом уже сказали членам консорциума”, — сказал Бозумбаев.

“Мы посчитали, (предложение) в несколько раз отличается (от требований). Обстоятельно мы поговорим на следующей неделе”.

Карачаганак поставляет газ на переработку в Оренбургский ГПЗ, который принадлежит российскому Газпрому.

По словам министра, все договоренности с российской компанией будут соблюдены.

“Как бы мы не урегулировали свои взаимоотношения с Карачаганаком, мы будем выполнять свои обязательства перед Газпромом… Мы имеем СП, которое экспортирует газ и которое в значительной степени стабилизирует цены на внутреннем рынке страны”, — сказал министр.

Проект Карачаганак разрабатывается консорциумом под руководством Shell и итальянской Eni. Кроме того, участниками консорциума являются Казмунайгаз с долей в 10 процентов, Chevron — 18 процентов, Лукойл — 13,6 процента.

Рейтер