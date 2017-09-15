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Опубликовано: Пт, Сен 15th, 2017
1 Народные новости

На проспекте Абулхаира пробки из-за неправильной работы светофора

Лоракс:

В настоящий момент по пр. Абулхаир хана после ул. С.Датова производятся ремонтные работы, при этом движение по пр. Абулхаир хана после С. Датова закрыто. Однако светофор, работающий на этом перекрестке,  никто перенастроить не удосужился.

На данном светофоре имеется основная секция и доп. секция (поворот направо). Обе секции загораются одновременно, потом основная переходит на красный, а доп. секция горит, хотя, как я писал выше, движение в данном направлении не возможно.

В итоге после моста на автопарке скапливается огромная пробка, так как основная секция светофора горит малое количество времени.

Так же после того как тухнет доп. секция загорается зеленый свет для потока идущего по С.Датова в сторону автопарка, а те кто едет по этой же улице со стороны автопарка должны стоять, хотя могли бы ехать прямо не мешая встречному потоку.

На лицо халатность служб, отвечающих за организацию движения на дорогах общего пользования.

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