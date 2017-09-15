Снижение штрафов предусматривают поправки в Кодекс РК об административных правонарушениях, презентованные 15 сентября в мажилисе.

Снизить штрафы за превышение скорости и неправильную парковку предложили в РК. Об этом стало известно 15 сентября на презентации законопроекта «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях». По словам разработчиков поправок — представителей Минюста РК, законопроект предусматривает снижение штрафов за незначительные нарушения ПДД, передает Today.kz.

Проект закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях» предлагает вдвое снизить суммы административных штрафов за мелкие нарушения ПДД, не вызывающие аварийных ситуаций, такие как неправильная парковка и непристегнутый ремень безопасности. Сумму штрафа за несоблюдение правил перевозки пассажиров было предложено снизить с 10 до 5 МРП. Штраф за превышение скорости на 10 км/час также хотят снизить до 5 МРП. За выезд на встречную полосу, по-прежнему, грозит лишение права на управление транспортными средствами. Однако, если эта норма будет принята, ждать свое водительское удостоверение обратно придется уже не год, а только 6 месяцев. Кроме того, предлагается снизить штрафы за нарушения ПДД и для пешеходов.

В проекте закона пересмотрены виды взысканий по 30 составам правонарушений. Предложено снижение размеров административных штрафов по 157 статьям. Документ предусматривает внесение изменений в 335 статей КОАП, планируется добавить 28 новых статей.

«Предусматривается введение института сокращенного производства в отношении юридических лиц, а также по правонарушениям, зафиксированным специальными техническими средствами, работающими в автоматическом режиме. Этот новый институт был введен в КОАП в новой редакции, и, согласно нормам этого института, в течение 7 дней, если правонарушение было совершено физическим лицом, у него была возможность оплатить сумму штрафа в половинном размере. Теперь мы предлагаем распространить этот институт и на юридические лица», — сообщила заместитель министра юстиции РК Зауреш Баймолдина.

Эти поправки, по мнению разработчиков законопроекта, помогут снизить коррупционные риски, повысить стабильность работы юридических лиц.

Today.kz