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Опубликовано: Пт, Сен 15th, 2017
0 ЗКО / Картина дня

Уральск ожидает бум  женского волейбола

Так заявил главный тренер по женскому волейболу Куленке Губашев. Ожидаются гости из Южного  и Северного Казахстана.

С 20 по 25 сентября пройдет третий  тур чемпионата области по волейболу среди женских команд.

— Будут участвовать команда «Грация» из Уральска, а также все районные команды области, — говорит Куленке Губашев.

С 25 сентября по 2 октября пройдет предварительный этап розыгрыша Республики Казахстан по женскому волейболу.

— В кубке примут участие команды городов Алматинской области, Талдыкоргана, Павлодара, Петропавловска, Усть-Каменогорска, тараза и Уральска, — рассказал Губашев.

Команда «Грация» ожидает своих болельщиков с 20 сентября по 2 октября в школе олимпийского резерва, по улице Айтиева.

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