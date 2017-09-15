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Опубликовано: Пт, Сен 15th, 2017
53 ЗКО / Картина дня

Растет количество пропавших без вести граждан в ЗКО

Судьба 46 человек, объявленных в розыск, до сих пор остается неизвестной.

С каждым годом увеличивается количество заявлений, поступивших в ГУРОВД области, о безвестном исчезновении граждан, сообщил полковник полиции Берик АЙМУРЗИН.

В текущем году 137 человек обратились в полицию с просьбой найти пропавших без вести. 74 человека нашли в течение суток. 11 человек все еще ищут. Они объявлены в республиканский розыск.

Большая часть разыскиваемых – это люди, злоупотребляющие спиртными напитками и ведущие разгульный образ жизни, следует из официального ответа ГУРОВД. Они уходят из дома на несколько дней, не сообщая ничего родным и близким.

Вторая группа разыскиваемых — подростки, которые убежали из дома. Обычно это неблагополучные семьи, где у детей нет должного внимания и воспитания. Пропажа подростков из Областной детской деревни семейного типа посёлка Зачаганск находится на особом контроле у руководства ДВД. В настоящее время пропавших из данного учреждения несовершеннолетних нет.

Каждый факт обращения в ОВД об исчезновении в обязательном порядке регистрируется в книге учета информации с перенесением в Единый реестр досудебного расследования, — сообщил Б. Аймурзин.

Полный список разыскиваемых в ЗКО можно найти здесь.

Нана ИКСАНОВА

 

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