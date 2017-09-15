В Уральске инициативная группа родителей будет искать экспертов-языковедов

Вчера в воскресной школе при Никольской церкви собрались около 40 родителей учеников 5-7 классов. Это уже второй родительский сбор по этой теме.

Родители настроены добиться отмены новых учебников русского языка, судя по их выступлениям.

-Нам необходимы эксперты. По отдельности мы не способны ничего изменить. Язык это важный вопрос. Можно опираться на языковые центры Казахстана и России. Все мы — потребители государственных услуг и обучение — одна из них. Поэтому мы имеем право на претензии. Но они не должны быть голословными. Мы не должны политизировать этот вопрос, но обязаны отстоять своё право на качественные знания для наших детей — сказал юрист общества защиты прав потребителей Шакир СУХАНБЕРДИН.

Суханбердин предложил родителям приобрести российские издания русского языка для 5-7 классов и обучать детей самостоятельно, чтобы не терять времени пока собирается информация.

— Вдруг кто-нибудь в Россию соберётся переезжать, а такой пробел в знаниях, — прозвучало в его выступлении.

К такой позиции родители отнеслись скептически.

— Мы не собираемся никуда переезжать, — сказала родительница из 21 школы Екатерина. — Мы хотим, чтобы наши дети, обучаясь здесь, в Казахстане, изучали грамматику и государственного и русского языка, а не интернет-сленг.

Родители решили проконсультироваться с доктором филологических наук Айгуль ИСМАКОВОЙ (Алматы) относительно организации экспертизы учебников.

В минувшую среду в здании городского акимата г. Уральска состоялась встреча родителей учеников средних школ области с обществом защиты прав потребителей.

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Нана ИКСАНОВА