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Опубликовано: Пт, Сен 15th, 2017
0 ЗКО / Картина дня

В Уральске вырос спрос на покупку российских рублей

Владельцы обменных пунктов города утверждают, что уральцы скупают российскую валюту из опасения, что завтра «деревянный» станет ещё дороже.

В обменных пунктах Уральска «УН» рассказали, что спрос на рубли в городе всегда был более высоким, чем на доллары и евро. Они связывают это с близостью нескольких областей России, где живут родственники у многих горожан и куда, по обыкновению, ездят за покупками уральцы. В ближайшие две недели спрос на российскую валюту вырос буквально вдвое.

— Меняют тенге на рубли обычно небольшими суммами, — говорят владельцы «обменников». – Но в конце месяца, по итогам, набегает приличная сумма. Доллары и евро в обменных пунктах люди редко берут, предпочитают все операции проводить в банках, где хранят их на мультивалютных счетах. При любом резком скачке валюты, спрос в «обменниках» увеличивается, и эта ситуация с подорожанием рубля не стала исключением. Люди стали больше покупать рубли, опасаясь, что «российский» вырастет в цене ещё больше.

О том, что спрос на российский рубль в ЗКО растёт, причём, уже с мая 2017 года, подтверждают и в областном филиале АО «Национальный банк РК». Так, в конце весны продажа рубля в обменных пунктах всего за месяц выросла почти на 400 миллионов тенге: с 787,9 млн. рублей в апреле – до 1 млрд. 174,5 млн. рублей в мае 2017 года.

В дальнейшем этот рост только увеличился: менее чем 1 миллиард рублей в месяц в течение трех летних месяцев покупали западноказахстанцы в обменных пунктах по области.

С чем связана такая активность людей в отношении валюты РФ, в облфилиале «Нацбанка» не пояснили.

Людмила КАЛАШНИКОВА

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