В ЗКО за двое суток произошло 8 степных пожаров

Огнем была охвачена площадь свыше 450 гектаров. Все очаги возгорания уже ликвидированы.

Последние сутки для пожарных служб Департамента ЧС были очень «горячими». Пресс-служба областной службы пожаротушения Департамента чрезвычайных ситуаций области сообщила «УН» подробности произошедшего.

Звонки о начавшихся пожарах на пульт центрального пункта пожарной связи вчера поступали почти беспрерывно.

14 сентября, в полдень, загорелась сухая трава вблизи п.Кушум и п.Большой Чаган Кушумского сельского округа Зеленовского района.

На место возгорания незамедлительно были направлены силы и средства трех пожарных частей. Пожар удалось потушить лишь на следующее утро.

14 сентября, ближе к двум часам дня, поступило сообщение о том, что в районе поселка Жангала горят мусор и сухая трава на площади 20 гектаров.

Этот возгорание удалось ликвидировать через 2 часа.

Еще через час, в тот же день, в четверг, поступило сообщение, что в районе Свистун-горы в г. Уральск, вдоль трассы горит сухая трава и, частично, лесополоса. Здесь огнем была охвачена площадь в 2,5 гектара. С огнем пожарные службы боролись полдня. Пожар был ликвидирован лишь в первом часу ночи.

Между тем, в тот же четверг, в 15 часов 42 минуты на пульт связи пожарной части №15 Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС ЗКО поступил новый сигнал о том, что в Жанажольском и Коктерекском сельских округах Казталовского района горит сухая трава на площади 367 гектаров.

Возгорание в 22 часа 47 минут было ликвидировано.

Ещё через 3 минуты того же дня на пульт центрального пункта пожарной связи Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС ЗКО поступило сообщение о том, что в Уральске, в районе РГП «Резерв», горит сухая трава на площади 5 гектаров. В 18 часов 54 минуты пожарные ликвидировали огонь.

Уже вечером 14 сентября, в 20 часов 52 минуты на пульт связи пожарной части №9 Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС ЗКО поступило сообщение о том, что в Бурлинском районе Пугачевского сельского округа, в районе ж/д станций «Пепел» и «Гугни», горят сухая трава и кустарники на площади 30 гектаров.

Только ночью 15 сентября, в 00 часов 25 минут пожар был потушен.

Примерно, в то же время, когда пожарные тушили пожар в степи, близ станции «Пепел», 15 сентября 2017 года, в 00 часов 05 минут на пульт связи пожарной части №8 Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС ЗКО поступило сообщение о том, что в Бурлинском районе, на 35-м км трассы «Аксай-Оренбург» горит сухая трава на площади в 27 гектаров, и в степи, близ посёлка Приуральный – 13 гектаров.

Возгорание в 02 часа 25 минут было ликвидировано.

Уже сегодня, 15 сентября 2017 года, в 06 часов 25 минут на пульт связи пожарной части №8 Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС ЗКО поступило сообщение о том, что в Бурлинском районе Пугачевского сельского округа, в районе п.Пугачево и реки Караоба, горят сухая трава и кустарники на площади в 20 гектаров.

Возгорание в 08 часов 50 минут было ликвидировано.

Пожарные убедительно просят жителей области: будьте осторожны с огнём, не разводите костров в степи, соблюдайте меры противопожарной безопасности.

Людмила КАЛАШНИКОВА