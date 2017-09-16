В Уральске 18 бойцов ММА борются за титул

В Ледовом дворце идет международный турнир по ММА. Участвуют 18 спортсменов из пяти стран — Казахстана, России, Кыргызстана, Азербайджана и Таджикистана. Будет 9 боев.

Бои идут по весовым категориям.

Уральский спортсмент Андрей ШИЛИМОВ одержал победу в весе 73 кг. Андрей победил техническим нокаутом во втором раунде бойца из Таджикистана. Это третья победа Шилимова на профессиональном ринге.

Самый ожидаемый бой произойдет в конце турнира. На ринг выйдет еще один спортсмен из Уральска Темирлан ИХСАНГАЛИЕВ — чемпион мира по рукопашному бою.

Сейчас в 21:18 бой ведет еще один спортсмен из Уральская — Вячеслав БУТАКОВ, 38 лет. Перед боем он сказал корреспонденту УН: » Чтобы меня победить, нужно быть готовым умереть».

Этот бой оказался одним из самых зрелищных. Вячеслав показывал красивые точечные удары.

22:08. Темирлан Ихсангалиев победил в первом раунде техническим нокаутом..

Екатерина ЛИТВЯКОВА