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Опубликовано: Сб, Сен 16th, 2017
30 ЗКО / Картина дня

В Уральске 18 бойцов ММА борются за титул

В Ледовом дворце идет международный турнир по ММА. Участвуют 18 спортсменов из пяти стран — Казахстана, России, Кыргызстана, Азербайджана и Таджикистана. Будет 9 боев.

Бои идут по весовым категориям.
Уральский спортсмент Андрей ШИЛИМОВ одержал победу в весе 73 кг. Андрей победил техническим нокаутом во втором раунде бойца из Таджикистана. Это третья победа Шилимова на профессиональном ринге.
Самый ожидаемый бой произойдет в конце турнира. На ринг выйдет еще один спортсмен из Уральска Темирлан ИХСАНГАЛИЕВ — чемпион мира по рукопашному бою.
Сейчас в 21:18 бой ведет еще один спортсмен из Уральская — Вячеслав БУТАКОВ, 38 лет. Перед боем он сказал корреспонденту УН: » Чтобы меня победить, нужно быть готовым умереть».

Этот бой оказался одним из самых зрелищных. Вячеслав показывал красивые точечные удары.

22:08. Темирлан Ихсангалиев победил в первом раунде техническим нокаутом..

Екатерина ЛИТВЯКОВА

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