Отдел образования г. Уральска провел общее собрание с родителями учеников 5 и 7 классов всех школ и познакомил их с соавтором «скандального» учебника

Родители инициативной группы узнали о встрече менее чем за сутки. Организаторы мероприятия позвонили им на личные сотовые номера в ночь, накануне собрания.

16 сентября в 12.00, в актовом зале СОШ №7 было проведено общегородское собрание родителей с главой ГорОО – Жанслу ТУРЕМУРАТОВОЙ и соавтором учебника русского языка для 5 и 7 классов — Оксаной ОПРЯ.

В ходе собрания Оксана Викторовна сообщила родителям что она – учитель-эксперт, кандидат филологических наук, доцент, ассоциированный профессор литературы и в настоящее время работает в «Назарбаев Интеллектуальная Школа» г. Уральска, в которой данная программа обучения русскому ящ действует уже 5 лет.

— Я уже давала свои комментарии телеканалу «Хабар», летала в Астану и вы можете найти эту запись в интернете, где есть я и другие авторы учебника, но раз вы снова меня пригласили, значит, вы хотите еще раз со мной встретиться, есть такая потребность, есть интерес к моей личности и учебникам, — говорит Оксана. – Сегодня мы понимаем, что нужно менять старую систему образования. Да, старая система давала знания, но практики не было, а сегодня — практика нужна. Я автор раздела «Астрономия: звёзды и созвездия». Мы отошли от однотипных упражнений. В этом учебнике мы изучаем заимствованные слова, современный стиль общения. Ученики будут заниматься взаимообучением. Дети чётко видят, чего они уже достигли, а над чем им ещё нужно работать. Ученики теперь не сидят за партой – они работают в группах, а затем оценивают друг друга. Ни одной ссылки в интернет — нет в этом учебнике. Есть раздел «Сетевой этикет».

Родители учеников из инициативной группы возмутились.

-Это неправда! Мы каждый день делаем домашние задания и знакомы с учебником, там есть и ссылки, и рекомендации, что именно нужно найти в интернете! Но ребенок не застрахован от какой-либо вредной рекламы! – возмутились родители. – А как справляться тем, кто не имеет интернета? У нас в поселках нет даже воды и телефонов, а мы говорим про онлайн-домашние задания!

— Мы тут не посёлки обсуждаем, — остановила родителей госпожа Туремуратова. – Поселками занимаются другие люди. Мы с вами в городе живём! Давайте предметно говорить!

В ходе собрания обсуждалось многое. В поддержку новых учебников выступили доцент ЗКГУ Карлыга УТЕГЕНОВА — кандидат педагогических наук, директор СОШ №6 Александр МОЗЖУХИН, практикующие преподаватели русского языка. Родители инициативной группы (в числе которых есть и психологи, и преподаватели, и филологи, и юристы), высказали свои пожелания, однако администрация городского отдела образования сочла их устные доводы неубедительными, поскольку не предлагалось никакого решения проблемы. Родителям предложили в письменном виде сообщить в ГорОО, что именно их не устраивает, и что конкретно они предлагают изменить.

Более полную информацию о прошедшем собрании, а также обо всей ситуации с «нашумевшими» учебниками, читайте в следующем выпуске газеты «Уральская неделя».

Нана ИКСАНОВА