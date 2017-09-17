Погода в Уральске и Аксае: еще лето

Погоду в Западно-Казахстанской области в ближайшие три дня продолжит определять антициклон, с которым ожидается погода без осадков и повышение температуры воздуха выше климатической нормы, сообщает АО «Казгидромет».

В понедельник 18 сентября температура воздуха будет держаться выше плюс 27 – 28 градусов, во вторник 17 сентября и среду 20 сентября повысится до плюс 31 – 33 градуса.

Ночью температура опустится до 10 – 12 градусов тепла, во вторник и среду ночи будут еще теплее — плюс 14 – 17.

Безветренно – скорость ветра 3 — 4 м/сек.