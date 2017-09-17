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Опубликовано: Вс, Сен 17th, 2017
0 Уральская неделя - архив

Погода в Уральске и Аксае: еще лето

Погоду в Западно-Казахстанской области в ближайшие три дня продолжит определять антициклон, с которым ожидается погода без осадков и повышение температуры воздуха выше климатической нормы, сообщает АО «Казгидромет».

Фото Рауля УПОРОВА

В понедельник 18 сентября температура воздуха будет держаться выше плюс 27 – 28 градусов, во вторник 17 сентября и среду 20 сентября повысится до  плюс 31 – 33 градуса.

Ночью температура опустится до 10 – 12 градусов тепла, во вторник и среду ночи будут еще теплее — плюс 14 – 17.

Безветренно – скорость ветра 3  — 4 м/сек.

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2017-09-17
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Днем18 ℃
Вечером18 ℃
Ночью10.41 ℃
Влажность37 %
ДавлениеhPa 1028.9
Скорость ветра2.77 м/с
2017-09-18
Утром9.76 ℃
Днем25.53 ℃
Вечером21.62 ℃
Ночью17.45 ℃
Влажность32 %
ДавлениеhPa 1029.52
Скорость ветра2.06 м/с