Депутат высказался о сельской молодежи, комментируя инцидент у «Абу Даби Плаза»

Инцидент возле «Абу Даби Плаза» в Астане был локализован, но в соцсетях прошла подстрекательская информация, на которую откликнулась молодежь, прибывшая в Астану из сел. Такое мнение выразил вице-спикер мажилиса Владимир Божко, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Приходится констатировать, что зачастую в виртуальном пространстве доминирует язык ненависти и злобы, экстремизма и радикализма, много лжи. Последний пример по инциденту при строительстве «Абу-Даби Плаза» в очередной раз заставляет нас задуматься. Он был локализован благодаря энергичной реакции МВД, КНБ и акимата Астаны, давших реальную информацию своевременно», — заявил Владимир Божко в ходе правительственного часа в нижней палате Парламента. «Вместе с тем, в социальных сетях прошла подстрекательская информация на основе абсолютно надуманных и недостоверных данных. На нее откликнулась часть молодежи, в большинстве своем, прибывшая из сел, испытывающая сложности в поисках достойно оплачиваемой работы и жилья», — сказал депутат. Такая же ситуация, по его словам, была на рынке «Артем» в Астане несколько лет назад, когда конфликт, спровоцированный одной женщиной, привел к массовой драке. «Этот случай еще раз показал, что надо устранять причины, условия возникновения этих (конфликтов — прим. автора). Необходимо снижать неконтролируемый приток сельской молодежи в города. Устранять те причины, что двигают молодежь уходить в города. Молодежь на селе должна иметь достойные условия жизни и работу, жилье, пользоваться современной социально-культурной инфраструктурой», — отметил Владимир Божко. Напомним, вечером 2 сентября на территории строящегося комплекса «Абу-Даби Плаза» произошла потасовка между рабочими из Индии и Казахстана из-за нападения граждан Индии на охранника-казахстанца. После того, как были избиты три гражданина Индии, смена (рабочих) вернулась обратно и забросала камнями охранный пост. Уже после прибытия правоохранительных органов у места происшествия собралась толпа местных жителей, провоцировавших развитие конфликта. 56 человек были задержаны.

tengrinews.kz