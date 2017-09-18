ДВД ЗКО в третий раз объявил тендер на покупку автомобилей

Первую заявку западноказахстанские полицейские на сайте госзакупок выставили еще весной этой года.

Еще в апреле этого года ДВД ЗКО решил закупить 74 автомобиля на общую сумму свыше 323 миллионов тенге. В том числе и авто бизнес-класса за 17 миллионов тенге.

Не все лоты тогда были приобретены.

Повторно областной департамент внутренних дел объявил о закупке транспортных средств в июле. Общая сумма закупок составила 240 миллионов тенге.

Однако 13 сентября на сайте государственных закупок вновь появилась информация о приобретении 16 автомобилей.

Так, ДВД ЗКО планирует закупить несколько легковых автомашин (цены указаны от 4 732 142 тенге до 8 920 000 тенге), автомашины повышенной проходимости (стоимостью от 3 243 750 тенге до12 678 571 тенге) и самосвал за 16 517 857 тенге.

Екатерина ЛИТВЯКОВА