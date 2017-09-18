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Опубликовано: Пн, Сен 18th, 2017
34 Новости компаний

На юбилейную 25-ю выставку «KIOGE 2017» ждут ключевых игроков международного нефтегазового рынка

4-6 октября в Алматы пройдет ежегодное и самое ожидаемое событие в нефтегазовой индустрии Казахстана — международная выставка и конференция «KIOGE 2017». 25-я Юбилейная Конференция в очередной раз станет местом встречи ключевых игроков и экспертов одной из самых значимых отраслей экономики Казахстана. Свое участие на сегодня подтвердили 250 компаний из 25 стран мира, треть из которых впервые открывают для себя KIOGE.

Программа конференции в этом году охватывает такие актуальные темы, как обзор основных показателей нефтегазового сектора, крупныенефтегазовые проекты и расширение маршрутов поставок нефти и газа. Особое внимание будет уделено задачам развития транспортной инфраструктуры, привлечения инвестиций и  повышения эффективности добычи нефти.

В рамках выставки участникам будет предложена обширная программа семинаров. Она посвящена вопросам подготовки кадров, секретам работы с крупными операторами ТШО, КПО, НКОК и техническим моментам, касающихся безопасности на производстве и оценки состояния объектов. Среди спикеров присутствуют и ключевые игроки нефтяной отрасли. Компания Тенгизшевройл представит обзорную информацию по процессу предквалификации на Проекте будущего расширения — Проекте управления устьевым давлением (ПБР-ПУУД). А NCOC посвятит семинар теме соблюдения норм казахстанского содержания.

Кроме этого площадка KIOGE — отличная возможность для заявления о самых смелых амбициозных планах и найти единомышленников. В этому году акимат Мангыстауской области представит инвестиционные проекты на сумму более 250 млрд тенге.

Решения акимата в виде строительства аэропорта Кендерли, железнодорожной линии, лечебно-оздоровительного комплекса, центра по дайвингу и организации сервисного центра «КогездіңЭтноАуылы» направлены на развитие туризма в области.

Организаторы KIOGE 2017 — казахстанская выставочная компания Iteca и ее международный партнер ITE GroupPlc (Великобритания).

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