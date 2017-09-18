Рашид НАУРЗАЛИЕВ: «Нет пожара – нет работы – нет зарплаты»

Начальник отдела ПП и ПТ негосударственной противопожарной службы АО «Өрт сөндіруші» в ЗКО и специалист в области пожарной безопасности, поделился с «УН» проблемой в организации пожарных служб области.

— Если провести анализ по количеству сгоревшей площади и провести подсчёт выездов на пожары, то видно, что самый острый вопрос с пожарами на сегодняшний день – в Сырымском районе, — говорит Рашид. — Такие проблемы по масштабу пожара и времени пожаротушения не возникают, например, в Бурлинском районе. Там, несколько лет назад, были созданы 3 негосударственные противопожарные (ПП) службы, которые обеспечивают защиту и полей и населенных пунктов. Вообще есть постановление правительства и закон о гражданской защите, который обязывает акиматы областей организовывать тушения степных пожаров и отдалённых населённых пунктов. В итоге происходило все примерно так: нашлись средства из бюджета, объявили тендер, в отдалённых населённых пунктах нашли старый гараж — предоставили помещение. В этих помещениях негосударственные противопожарные службы сами сделали ремонт, отопление, установили свои автомобили, дали рабочие места сельскому населению – 9 человек обучили пожарному делу. Остро проблема еще стояла в Теректинском районе, в поселке Чалкар. Там причина – человеческий фактор. Много машин проезжает — где-то окурок может упасть, где-то шашлыки жарят, траву подожгут. Теректинцы поступили так же. В течение нескольких лет создали службу, людей наняли, обучили и теперь есть специалисты, чтобы тушить пожар. Теперь пастбища не горят, население защищено, рабочие места есть.

Сейчас мы столкнулись с проблемой. Есть финансово-экономическая комиссия, которой необходимо объяснить по закону, почему необходимо ежемесячно выделять 800 тысяч тенге на зарплату и содержание этих противопожарные постов круглый год. Казалось бы, понятно почему, но по логике закона – нет пожара – нет зарплаты. Степи же горят летом. Никто не думает о том, что в районах есть посёлки, есть детские сады, школы. В районных посёлках есть люди! Если вдруг что-то загорится, например, в Теректинском районе – представляете, сколько будут идти машины с Уральска? Да там все сгорит подчистую, — сокрушается Рашид. — Понимаете, по этой же логике незачем платить врачам, если люди здоровы. Да, хорошо, что люди не болеют, но риск-то есть всегда. Так же и с пожаром. Акимат Бурлинского района всё это понимает, но раз по закону объяснить, куда уходят средства не получается, поэтому пригласили меня и сказали, что договор продлевать на следующий год не будут. Три пожарные части в Бурлинском районе придётся закрыть в 2018 году. А это создаст огромные риски следующим летом. Такая же участь постигнет и Теректинский район. А Сырымский и Чапаевский районы, которые планировали запустить негосударственные ПП дежурные части в 2018 году, скорее всего не станут это делать, поскольку тоже не смогут законно объяснить затраты. Остаётся только надеяться, чтобы наши законодательные органы обратили внимание на эти недочёты и урегулировали пробелы в законе, ведь это жизненно необходимо.

Напомним, что на прошлой неделе в ЗКО произошло 8 степных пожаров.

Нана ИКСАНОВА