В Уральске председатель молодежного казачьего объединения проходит свидетелем в деле об убийстве двоих стариков (видео)

При этом об убийстве Намик Байрамов, ранее попадавший в поле зрения СМИ по делу о провокации в отношении журналиста «Радио Азаттык», узнал из газет и журналов.

Речь идёт об убийстве двоих пенсионеров, проживавших в частном секторе, в районе остановки «кинотеатр Казахстан». По версии полиции, пенсионеров убила их помощница по хозяйству, Екатерина Мансурова.

— Как мне сказали в полиции, я пришла к бабушке и дедушке Канеевым ночью, где-то в половине двенадцатого, — рассказывает подозреваемая Екатерина Мансурова. – Выбила ногой окно, пнула в гортань дедушку, а после сломала рёбра бабушке. Потом я забрала около полумиллиона тенге, вышла в туалет, потеряла деньги где-то в промежутке между домов и туалетом и испугавшись своего деяния, убежала

Под давлением полицейских женщина подписала признательные показания.

— Полицейские давят на психику, -рассказывает Екатерина Мансурова. – Они меня запугивали, говорили, что им всё равно как посадить меня. Они мне не давали ни сидеть, ни стоять нормально. Обращаются ко мне только «она» и «убийца двоих человек».

По словам женщины, чтобы окончательно ее сломить психологически, полиция нашла лжесвидетеля в лице Намика Байрамова.

— Спустя пять месяцев после расследования объявился Намик Байрамов, — говорит Екатерина. – Начал нести какую-то чушь, давал путаные показания. При этом полицию парень вообще не боится, в ДВД заходит с телефоном, всех в лицо знает, со всеми полисменами здоровается, ведет себя крайне нагло.

Сейчас статус Екатерины Мансуровой – подозреваемая, и единственная надежда женщины на справедливость– гласность, благодаря которой она надеется избежать беззакония. На попечении Екатерины Мансуровой трое детей — 9, 8 лет и 2 года, и престарелая мать.

Напомним, что свидетель по делу об обвинении в двойном убийстве Екатерины Мансуровой Намик Байрамов является лидером молодежного движения Уральско-Яицкого казачьего войска, а также называет себя внештатным сотрудником полиции. Ранее, по его заданию один из членов вышеуказанного сообщества спровоцировал драку с журналистом «Радио Азаттык» Санатом Урналиевым. Возбуждено уголовное дело.

На следователя Данияра Шуиншалиева, который ведет дело Мансуровой, уже жаловались жители республики Дагестан, обвиняя его в халатности при раскрытии преступлений и нежелании слушать потерпевшую сторону.

В ДВД ЗКО от устного комментария отказались, затребовав официальный запрос. Телефон Намика Байрамова пока не доступен. «УН» отслеживает события.

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