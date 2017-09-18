В Уральске председатель молодежного казачьего объединения проходит свидетелем в деле об убийстве двоих стариков (видео)
При этом об убийстве Намик Байрамов, ранее попадавший в поле зрения СМИ по делу о провокации в отношении журналиста «Радио Азаттык», узнал из газет и журналов.
Речь идёт об убийстве двоих пенсионеров, проживавших в частном секторе, в районе остановки «кинотеатр Казахстан». По версии полиции, пенсионеров убила их помощница по хозяйству, Екатерина Мансурова.
— Как мне сказали в полиции, я пришла к бабушке и дедушке Канеевым ночью, где-то в половине двенадцатого, — рассказывает подозреваемая Екатерина Мансурова. – Выбила ногой окно, пнула в гортань дедушку, а после сломала рёбра бабушке. Потом я забрала около полумиллиона тенге, вышла в туалет, потеряла деньги где-то в промежутке между домов и туалетом и испугавшись своего деяния, убежала
Под давлением полицейских женщина подписала признательные показания.
— Полицейские давят на психику, -рассказывает Екатерина Мансурова. – Они меня запугивали, говорили, что им всё равно как посадить меня. Они мне не давали ни сидеть, ни стоять нормально. Обращаются ко мне только «она» и «убийца двоих человек».
По словам женщины, чтобы окончательно ее сломить психологически, полиция нашла лжесвидетеля в лице Намика Байрамова.
— Спустя пять месяцев после расследования объявился Намик Байрамов, — говорит Екатерина. – Начал нести какую-то чушь, давал путаные показания. При этом полицию парень вообще не боится, в ДВД заходит с телефоном, всех в лицо знает, со всеми полисменами здоровается, ведет себя крайне нагло.
Сейчас статус Екатерины Мансуровой – подозреваемая, и единственная надежда женщины на справедливость– гласность, благодаря которой она надеется избежать беззакония. На попечении Екатерины Мансуровой трое детей — 9, 8 лет и 2 года, и престарелая мать.
Напомним, что свидетель по делу об обвинении в двойном убийстве Екатерины Мансуровой Намик Байрамов является лидером молодежного движения Уральско-Яицкого казачьего войска, а также называет себя внештатным сотрудником полиции. Ранее, по его заданию один из членов вышеуказанного сообщества спровоцировал драку с журналистом «Радио Азаттык» Санатом Урналиевым. Возбуждено уголовное дело.
На следователя Данияра Шуиншалиева, который ведет дело Мансуровой, уже жаловались жители республики Дагестан, обвиняя его в халатности при раскрытии преступлений и нежелании слушать потерпевшую сторону.
В ДВД ЗКО от устного комментария отказались, затребовав официальный запрос. Телефон Намика Байрамова пока не доступен. «УН» отслеживает события.
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Таких обычно называют крыса, и чморят как в мире уголовном, так и среди законников. Теперь таких называют «внештатный сотрудник полиции»?
Нужно проводить проверку следствия. И что за Уральско-Яицкого войска??
Полиция всегда вербует к себе и подкармливает таких как этот Намик. Кто он по своей сути: Стукач и неудачник по жизни захотевший подняться выше.Пусть сваливает отсюда. Не знаю как к нему здесь относятся его земляки.Не уверен,что хорошо Следакам лишь бы закрыть дело и посадить того кто у них уже есть.
А в чем собственно смысл? Проходит свидетелем, и что? Я тоже проходил свидетелем по различным делам. Здоровается нагло с ментами, и что? Многие кавказцы ведут себя таким образом. О чем статья? Как я понял, УН хочет размазать Байрамова потому, что он является обвинителем по делу где проходит фигурантом их товарищ — журналист из Азаттык. Лжесвидетель Байрамов или нет, решит суд. Статья ни о чем.