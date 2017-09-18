Это лишь часть из заявленного иска. При этом уголовное дело в отношении водителя, ответственного за ДТП прекращено в виду амнистии в честь 25-летия Независимости РК .

Об этом сообщается на сайте областного суда.

Предъявив иск к ответчику, истцы просили взыскать с виновника ДТП 5 565 525 тенге, из них 1 565 525 тенге за причинение материального ущерба и 4 000 000 тенге в качестве компенсации морального вреда.

В судебном заседании ответчик признал иск частично в части материального вреда, в остальной части иска просил отказать.

Суд, исследовав материалы дела, субъективно оценив тяжесть причиненных моральных страданий и телесных повреждений, повлекшие инвалидность 2 группы, учитывая материальное состояние, семейное положение и возраст ответчика, а также исходя из принципов добросовестности, разумности и справедливости, удовлетворил исковое заявление частично, взыскав с ответчика в пользу истцов материальный ущерб в размере 1 157 243 тенге и моральный вред — 2 842 757 тенге, всего 4 000 000 тенге.

Напомним, что в середине ноября прошлого года Нурлан и Адильхан Кабдыкаировы возвращались домой, когда их автомобиль сломался. Отец и сын поставили автомобиль на обочину и начали его ремонтировать, в этот момент на обочину выехал автомобиль ВАЗ 2109 и наехал на них. У обоих были ампутированы ноги. Водитель был пьян.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ: В ЗКО отцу и сыну, попавшим в ДТП, ампутировали ноги