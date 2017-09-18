В ЗКО в этом году пожарами уничтожено 424 гектаров леса

В прошлом году сгорели 6,6 гектаров леса.

За прошедшие месяцы этого года в нашей области произошло 489 природных загораний. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По официальным данным службы пожаротушения, на 17 сентября 2017 года в области произошло 489 природных загораний, 14 лестных пожаров и 13 степных. В 2016 году за аналогичный период произошло 280 природных загораний. Пожары в прошлом году случались реже, чем в этом. Так, лесных пожаров было всего 3, степных — 5.

Увеличилась и площадь пожаров. Если за прошедшие месяцы 2016 года от природных загораний пострадало чуть более 12 тысяч гектаров, то в этом — свыше 56 тысяч. Лестные пожары в 2016 году охватили 6,6 гектаров, в 2017 году — 424 гектаров.

Еще более угрожающая цифра по степным пожарам. Если в 2016 году их площадь составляла 19 тысяч гектаров, то в 2017 году — почти 110 тысяч гектаров .

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Екатерина ЛИТВЯКОВА