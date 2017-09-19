Казпочта запускает беспилотники для доставки корреспонденции

С 1 июля 2017 года компания провела тестовые полеты по 30 маршрутам в 9 районах 4 областей Казахстана. За 250 часов полетов (более 9 тыс. км) дроны доставили 500 кг печатной продукции.

15 сентября из г.Сарань Карагандинской области почтовики запустили дрон с грузом в 2 кг в с. Дубовка. Полет произошел в автоматическом режиме по заданному маршруту. Прибыв на место через 10 минут (автотранспортом – 30 минут), дрон сбросил пакет с почтой и самостоятельно вернулся назад. Пакет с почтой сельский почтальон обработает и доставит письма и газеты адресатам в обычном режиме. Кстати, доставлять дрон будет не только газеты и журналы, но и мелкие посылки весом до 2 кг.

Эта технология позволит Казпочте значительно сократить расходы на доставку корреспонденции и сэкономить время курьеров. В сельское отделение, до которого автомобиль добирается полдня по бездорожью, дрон долетает всего за час. Разрешительные документы на полеты дрона компанией также согласованы и одобрены в курирующем ведомстве, составлены графики полетов по всем направлениям.

Если раньше, для того чтобы ежедневно доставлять жителям каждого села свежую периодику, планировалось закупить дополнительный транспорт и нанять новых работников, то теперь проблема решится, и компания направит эти средства на модернизацию отделений и обновление систем.

«Мы не тратили деньги на закуп дронов, Казпочта работает по сервисной модели, и платит только за оказанные услуги. Иногда нам дешевле запустить дронов с грузом в несколько килограммов 5-6 раз, чем отправлять автомобиль, который потратит больше топлива и потеряет время в пути», — добавил Сакен Сарсенов.

Нана ИКСАНОВА