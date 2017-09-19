На зарплату спортсменам ЗКО власти намерены выделять по 10 миллионов ежемесячно

Сейчас выплаты за спортивные достижения получают всего 29 западноказахстанских спортсмена. Но уже на будущий год, согласно постановлению областного акимата, зарплату будут получать 115 спортсменов, среди которых призеры молодежных и юношеских соревнований.

Об этом сегодня, 19 сентября, во время брифинга сообщила руководитель областного управления физической культуры и спорта Асия АМАНБАЕВА.

— Это постановление было принято в июле этого года. Теперь, согласно ему, за достигнутые результаты спортсменам и тренерам будет выплачиваться денежные средства на содержание. Секта по размерам выплат уже разработана, — сказала Асия АМАНБАЕВА. — Если сейчас зарплату у нас получают всего 29 спортсмена, то с января 2018 года на выплаты уже претендуют 115 спортсменов. Средства будут выделяться из местного бюджета.

По словам руководителя облспорта, в среднем на зарплаты спортсменам и тренерам ежемесячно потребуется около 10 миллионов тенге.

Для того, что спортсмены не уезжали в другие регионы (где выплаты составят более большую сумму), с ними будут заключаться контракты.

В предоставленной сетке четко расписаны суммы выплат спортсменам, занявшим призовые места (1,2, 3 места) на том или ином турнире (указаны уровень соревнований и вид спорта — олимпийский или же неолимпийский). Например, зарплата чемпиона мира в олимпийском виде спорта составит 350 тысяч тенге.

— Выплаты будут действовать до следующего такого же соревнования, — объяснила руководитель.

Асия Рахимовна отметила, что в постановлении расписаны и выплаты и спортсменам-юношам.

-Раньше молодежь и юноши не получали ничего, а теперь у них появиться, хоть и не большие, но выплаты. И это — мотивация, стимул для них, — сказала Асия Аманбаева.

Екатерина ЛИТВЯКОВА