В Уральске за пять дней установлены 58 нетрезвых водителей за рулем

Нарушения Правил дорожного движения были выявлены в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» с 12 по 16 сентября 2017 года.

В результате проведенных мероприятий личным составом МПС и ДТИ ГУРОВД было выявлено 2046 административных правонарушений, в том числе:

— по ст. 608 (управление т/с в состоянии опьянения) – 58;

— по ст. 593 ч.1 (пользование ремнями безопасности) – 381;

— по ст. 590 ч.9 (не прошедшим ГТО и обязательного техосмотра) – 92;

— по ст. 591 (пользование телефоном или радиостанцией) – 223;

— по ст. 592 (превышение скорости) – 299;

— по ст. 595 (нарушение правил маневрирования) – 239;

— по ст. 600 ч.1 (непредставление преимущества в движении пешеходам) — 32;

— по ст. 609 ( перевозка пассажиров и багажа без соотв. свидетельства) – 2;

— по ст. 612 ч.1 (управление т/с водителем, не имеющим права управления) – 77;

— по ст. 596 ч.3 (выезд на полосу для встречного движения) – 5;

— по ст. 615 (пешеход, переходящий дорогу в неположенном месте) – 105;

— по ст. 612 ч.3 (управление т/с водителем, лишенным права управления) – 11;

— по ст. 599 (проезд на запрещающий сигнал светофора) – 31;

— по ст. 606 (создание аварийной обстановки) – 3;

— по ст. 590 ч.4 (управление т/с с подложными и поддельными гос. номерами) – 3;

— по ст. 572 (нарушение правил режима труда и отдыха) – 4;

— по ст. 590 ч.7 (незаконное переоборудование автомашины) – 2;

— по иным нарушениям ПДД РК – 479;

Местная полицейская служба ДВД ЗКО призывает участников дорожного движения строго соблюдать Правила дорожного движения РК.

Людмила КАЛАШНИКОВА