В Уральске за пять дней установлены 58 нетрезвых водителей за рулем
Нарушения Правил дорожного движения были выявлены в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» с 12 по 16 сентября 2017 года.
В результате проведенных мероприятий личным составом МПС и ДТИ ГУРОВД было выявлено 2046 административных правонарушений, в том числе:
— по ст. 608 (управление т/с в состоянии опьянения) – 58;
— по ст. 593 ч.1 (пользование ремнями безопасности) – 381;
— по ст. 590 ч.9 (не прошедшим ГТО и обязательного техосмотра) – 92;
— по ст. 591 (пользование телефоном или радиостанцией) – 223;
— по ст. 592 (превышение скорости) – 299;
— по ст. 595 (нарушение правил маневрирования) – 239;
— по ст. 600 ч.1 (непредставление преимущества в движении пешеходам) — 32;
— по ст. 609 ( перевозка пассажиров и багажа без соотв. свидетельства) – 2;
— по ст. 612 ч.1 (управление т/с водителем, не имеющим права управления) – 77;
— по ст. 596 ч.3 (выезд на полосу для встречного движения) – 5;
— по ст. 615 (пешеход, переходящий дорогу в неположенном месте) – 105;
— по ст. 612 ч.3 (управление т/с водителем, лишенным права управления) – 11;
— по ст. 599 (проезд на запрещающий сигнал светофора) – 31;
— по ст. 606 (создание аварийной обстановки) – 3;
— по ст. 590 ч.4 (управление т/с с подложными и поддельными гос. номерами) – 3;
— по ст. 572 (нарушение правил режима труда и отдыха) – 4;
— по ст. 590 ч.7 (незаконное переоборудование автомашины) – 2;
— по иным нарушениям ПДД РК – 479;
Местная полицейская служба ДВД ЗКО призывает участников дорожного движения строго соблюдать Правила дорожного движения РК.
Людмила КАЛАШНИКОВА
Можно смело гонять по городу,ведь если даже на глушяк собьешь ,судя по статье выше НИ чего не будет,и эта безнаказанность даёт о себе знать,жаль,что кто утверждал амнистию не ходит пешком через дорогу,глядишь и сменил бы …местоприбывания
всё равно, беспредельщики как катались ,так и продолжают! чёрный мерс KZ449FEA- тонировка хлам.