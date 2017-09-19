В Уральске отец погибшего ребёнка добивается пересмотра наказания виновнику аварии (видео)

Ильнура Рамазанова, семилетнего мальчика, год назад, 1 июня на пешеходном переходе сбил насмерть «КАМАЗ». Суд приговорил водителя, виновного в аварии, к трём годам лишения свободы, и освободил в зале суда по амнистии.



— 1 июня 2016 года, в День защиты детей, моего сына Ильнура Рамазанова на пешеходном переходе сбил «КАМАЗ», — рассказывает Ильдар Нурушев, с трудом подбирая слова.

Прошёл год, но, глядя в глаза этого мужчины, понимаешь, что время не сгладило горе отца. Наоборот, оно стало ещё острее оттого, что он не встретил поддержки, не дождался справедливости в суде.

— В тот день сын вместе с нашим племянником Исламом и друзьями на велосипеде поехал в парк, мы дали ему денег на аттракционы, — вспоминает Ильдар. – Ильнур сидел на багажнике велосипеда, а его старший брат вёл велосипед за руль. «КАМАЗ» налетел на них неожиданно, Ислама откинуло в сторону, а Ильнуру машина буквально расплющила ногу.



Когда люди, сбежавшиеся на шум, стали оказывать сбитому мальчику первую помощь, останавливать кровь, которая фонтаном била из ноги, шокированный Ислам побежал к Нурушевым домой. Перепуганный парнишка только и смог сказать, что маленький Ильнур попал под «КАМАЗ», и сам упал в обморок. К месту аварии спасать сына кинулась мама семилетнего ребёнка.

— Мой Ильнур полтора года ходил в футбольную секцию, обожал играть в футбол, его соседи в шутку Пеле называли, — рассказывает Ильдар. – Когда они с мамой уже в «Скорой» ехали, он всё время спрашивал: «Мама, а мне ногу не отрежут? Она целая будет? Я смогу играть в футбол? Папа теперь меня ругать будет».

И неожиданно этот крепкий и здоровый мужчина начинает плакать. И я плачу вместе с ним.



По факту ДТП, в результате которого погиб ребёнок, было заведено уголовное дело. Судебное следствие по нему длилось до ноября 2016 года.

И в декабре 2016 года суд приговорил виновника ДТП, в котором погиб Ильнур Рамазанов, к трём годом лишения свободы. Однако судья горсуда №2 Исмайлов освободил виновника ДТП из-под стражи прямо в зале суда, объявив, что тот попал под амнистию в связи с 25-летием независимости РК.

— Разве можно освобождать от уголовной ответственности человека, виновного в гибели ребёнка?! – не может сдержать своей обиды на казахстанское правосудие Ильдар Нурушев. – На время следствия его даже не взяли под арест. Когда я на суде пытался взывать к его совести и богу, Ербол грубил мне, а его супруга прямо сказала моей матери и сестре, что они откупятся. У них есть деньги. Когда я сказал судье: «Разве можно отпускать негодяя, который сбил ребёнка на пешеходном переходе, ведь завтра он также сможет сбить и других детей», он сказал: «Садитесь, садитесь. Я вас понял». Но, в действительности, ни слышать, ни понимать меня он не хотел…

Ильдар Нурушев больше года ведёт переписку с судами, прокурорами, правозащитниками, пытаясь вернуть дело на доследование. Он сменил уже четырёх адвокатов. Но всё тщетно.

— Мне говорят, что по закону преступления, совершённые водителями по неосторожности, относятся к преступлениям средней тяжести, — объясняет он. – По ним возможна амнистия. Но я с этим не согласен.

Адвокат Ильдара Гинаят Салыков в этом плане также не может ничем обнадёжить своего клиента.



— В законодательстве о ДТП уже давно поставлена жирная точка – эти преступления квалифицируются только как средней тяжести, — поясняет Салыков. – Да, горе отца огромно. Но суд прошёл в рамках закона, и нам тут не к чему придраться. Другой вопрос – Ерболу Канаеву суд присудил выплатить семье Нурушевых материальный и моральный ущерб в размере 4 миллионов 373 тысяч тенге. Но уже год это решение суда он не исполняет. Моя задача – добиться от Канаева выплаты этих денег семье Нурушевых.



Людмила КАЛАШНИКОВА

Фото Рауля УПОРОВА

Видео Нурлыбек ЕМРАНОВ