В ЗКО пенсионер  планирует взыскать с полицейских «Автоурагана» миллион тенге

На 11 октября, сегодня, судья городского суда № 2 Флора Сапарова назначила дату основного судебного разбирательства по иску Болата Бисенгалиева к ДВД ЗКО и частному судебному исполнителю Суентиеву.

В чём суть его претензии к ДВД ЗКО и частному судебному исполнителю рассказал Болат Бисенгалиев.

— В конце июля этого года я ехал по проспекту Абулхаирхана и возле аптеки «Талап» меня остановили сотрудники полиции с машины «Автоураган», — вспоминает события того дня Болат Бисенгалиев. – Они мне сказали, что мой автомобиль задерживается и будет направлен на штраф-стоянку по постановлению судебного исполнителя Суентиева. Якобы я не заплатил в 2015 году штраф. Я пояснил им, что это неверная информация, так как я всегда плачу штрафы.

Сотрудники полиции не стали слушать Болата Бисенгалиева.

— Я предложил им привезти копию квитанции об оплате штрафа из дома на следующий день ( Болат проживает в селе Красноармейск, Зеленовского района, в 58 км от Уральска – «УН»), — говорит Болат. – Но они были против и сказали, что все равно заберут мою машину. Тогда я сказал, пусть официально оформляют протокол задержания и изъятия автомашины и забирают. На что они ответили, что ничего не собираются заполнять и просто забирают машину.

Пенсионера не устроило то, что машину у него забирают безосновательно и он решил не отдавать полицейским автомобиль.

— Я сказал им, что если вы не будете как положено по закону протокол оформлять, это будет считаться натуральным грабежом, а учитывая, что у них есть оружие, то и вовсе разбоем, — говорит Болат Бисенгалиев. – На что они мне ответили, что если я не отдам машину, то они насильно заберут ее эвакуатором и заполнят протокол о неподчинении сотрудникам полиции.

Дедушка все-таки отдал свою машину на спецстоянку и уехал домой, а на следующий день привез судоисполнителю квитанцию об оплате и машину ему вернули.

— Суть моих исковых требований в том, что были нарушены мои права сотрудниками полиции, — говорит Бисенгалиев. – Также я понес моральные страдания, меня полицейские промурыжили два с половиной часа, у меня поднялось давление, было очень плохо. Я хочу взыскать с ДВД ЗКО миллион тенге в виде морального вреда. Также я хочу, чтобы судебный исполнитель Суентиев возместил мне моральный ущерб в сумме полмиллиона тенге, ведь он не уведомил меня должным образом о том, что у меня есть неоплаченный штраф (штраф Бисенгалиев оплатил, каким образом он оказался в производстве частного судебного исполнителя неизвестно – «УН» )

Представляет интересы Болата Бисенгалиева в суде адвокат Алексей Тяпухин. Во время предварительной подготовке к основному судебного разбирательству он ходотайствовал, чтобы в суд были вызваны «виновники» тяжбы – полицейские, которые не заполнили протокол изъятия автомобиля. Однако представители ДВД ЗКО были против того, чтобы их вызвали в суд.

Первое судебное заседания состоится 11 октября. «УН» отслеживает данный судебный процесс.

К слову, пенсионер Болат Бисенгалиев является гражданским активистом и председателем ОО «Адильдик Орал». Произошедшее он не связывает со своей общественной деятельностью.