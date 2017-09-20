45 человек в ЗКО получили работу после переобучения по государственной программе

На сегодняшний день в ЗКО всего 2209 человек направлены краткосрочные курсы. Всего переобучиться должны 3132 человек, на подготовку которых выделено 510,7 миллионов тенге из местного бюджета.

В Казахстане с 2017 года действует «Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства 2017-2021» , которая направлена на обеспечение населения техническим и прочим профессиональным образованием.

По сообщению Государственного управления координации занятости и социальных программ, работа по трудоустройству лиц, завершивших обучение, находится на особом контроле и по области ведётся мониторинг вакантных мест на предприятиях и фирмах области. Наиболее востребованными на рынке труда остаются профессии врачей, медсестёр, педагогов, воспитателей, электриков, автослесарей и строителей.

С 1 сентября на краткосрочное обучение востребованным профессиям и техническим специальностям направлены 800 человек.

